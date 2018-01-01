У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах

У Луцьку ТОВ Український Медіа Альянс – «Сіті Лайн» не дозволили встановити два сіті-лайти на проспекті Соборності та вулиці Винниченка.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Представник «Сіті Лайну»зазначив, що проекти на розміщення сіті-лайтів розроблені ліцензованими проектантами, відповідають концепції розміщення реклами в місті та Кабміну.«Ми пропонуємо для розміщення сіті-лайтів газони. Усі роботи ми виконуємо вручну і не було жодного випадку пошкодження газону. Ці сіті-лайти, на мою думку, підкреслюють, що територія не сільська, а міська, дають додаткове освітлення, інформацію про події та товари», - сказав він.За словами Івана Козака, за розміщення двох сіті-лайтів до міського бюджету додатково за рік надійде 15 тисяч гривень.«Я уже 12 виконком намагаюсь переконати колег не розміщувати нічого на газонах у Луцьку і системно голосую проти. Якщо ми дозволимо завтра встановити сіті-лайт, завтра прийде якийсь підприємець і попросить на газоні поставити кіоск. Це прецедент. У нас в місті десь 500 сіті-лайтів і не думаю, що ми виглядаємо, як село», - заявив член виконкомуНатомість представник «Сіті Лайну» обурився такій позиції, мовляв, підприємці витрачають чималі гроші на розробку проектів, а потім їм відмовляють у розміщенні реклами. Він запропонував підготувати проект рішення про заборону розміщення реклами у Луцьку.«Тоді ми не будемо більше звертатися. Ми витрачаємо величезні кошти, управління архітектури нам погоджує їх, а потім приходимо до такого висновку», - додав Козак.У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.