У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах
Сьогодні, 15:13
У Луцьку ТОВ Український Медіа Альянс – «Сіті Лайн» не дозволили встановити два сіті-лайти на проспекті Соборності та вулиці Винниченка.
Про це йшлося у середу, 4 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Представник «Сіті Лайну» Іван Козак зазначив, що проекти на розміщення сіті-лайтів розроблені ліцензованими проектантами, відповідають концепції розміщення реклами в місті та Кабміну.
«Ми пропонуємо для розміщення сіті-лайтів газони. Усі роботи ми виконуємо вручну і не було жодного випадку пошкодження газону. Ці сіті-лайти, на мою думку, підкреслюють, що територія не сільська, а міська, дають додаткове освітлення, інформацію про події та товари», - сказав він.
За словами Івана Козака, за розміщення двох сіті-лайтів до міського бюджету додатково за рік надійде 15 тисяч гривень.
«Я уже 12 виконком намагаюсь переконати колег не розміщувати нічого на газонах у Луцьку і системно голосую проти. Якщо ми дозволимо завтра встановити сіті-лайт, завтра прийде якийсь підприємець і попросить на газоні поставити кіоск. Це прецедент. У нас в місті десь 500 сіті-лайтів і не думаю, що ми виглядаємо, як село», - заявив член виконкому Ігор Алексєєв.
Натомість представник «Сіті Лайну» обурився такій позиції, мовляв, підприємці витрачають чималі гроші на розробку проектів, а потім їм відмовляють у розміщенні реклами. Він запропонував підготувати проект рішення про заборону розміщення реклами у Луцьку.
«Тоді ми не будемо більше звертатися. Ми витрачаємо величезні кошти, управління архітектури нам погоджує їх, а потім приходимо до такого висновку», - додав Козак.
У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 4 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Представник «Сіті Лайну» Іван Козак зазначив, що проекти на розміщення сіті-лайтів розроблені ліцензованими проектантами, відповідають концепції розміщення реклами в місті та Кабміну.
«Ми пропонуємо для розміщення сіті-лайтів газони. Усі роботи ми виконуємо вручну і не було жодного випадку пошкодження газону. Ці сіті-лайти, на мою думку, підкреслюють, що територія не сільська, а міська, дають додаткове освітлення, інформацію про події та товари», - сказав він.
За словами Івана Козака, за розміщення двох сіті-лайтів до міського бюджету додатково за рік надійде 15 тисяч гривень.
«Я уже 12 виконком намагаюсь переконати колег не розміщувати нічого на газонах у Луцьку і системно голосую проти. Якщо ми дозволимо завтра встановити сіті-лайт, завтра прийде якийсь підприємець і попросить на газоні поставити кіоск. Це прецедент. У нас в місті десь 500 сіті-лайтів і не думаю, що ми виглядаємо, як село», - заявив член виконкому Ігор Алексєєв.
Натомість представник «Сіті Лайну» обурився такій позиції, мовляв, підприємці витрачають чималі гроші на розробку проектів, а потім їм відмовляють у розміщенні реклами. Він запропонував підготувати проект рішення про заборону розміщення реклами у Луцьку.
«Тоді ми не будемо більше звертатися. Ми витрачаємо величезні кошти, управління архітектури нам погоджує їх, а потім приходимо до такого висновку», - додав Козак.
У підсумку, виконком не підтримав проект рішення.
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