Загиблому волинянину можуть присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 18:41
Бійцю 24-ої бригади, волинянину Андрію Волосу, який зaгинyв 28 червня у селищі Південне на Донеччині, можуть присвоїти звання Героя України.
Відповідне подання ініціювало командування 24-ої бригади, - йдеться у сюжеті 24 каналу.
Окрім того, у сюжеті повідомляють, що Андрій Волос прикрив собою командира роти. Після поранення боєць ще деякий час був живим, але без свідомості. Його намагалися врятувати побратими.
Нагадаємо, Андрій Волос, що проживав у селі Омельне Ківерцівського району, загинув 28 черпня від кулі ворожого снайпера. У грудні йому виповнилося б 23. Вдома його чекали хвора мама та вагітна дружина.
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Відповідне подання ініціювало командування 24-ої бригади, - йдеться у сюжеті 24 каналу.
Окрім того, у сюжеті повідомляють, що Андрій Волос прикрив собою командира роти. Після поранення боєць ще деякий час був живим, але без свідомості. Його намагалися врятувати побратими.
Нагадаємо, Андрій Волос, що проживав у селі Омельне Ківерцівського району, загинув 28 черпня від кулі ворожого снайпера. У грудні йому виповнилося б 23. Вдома його чекали хвора мама та вагітна дружина.
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