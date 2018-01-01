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Загиблому волинянину можуть присвоїти звання Героя України

Загиблому волинянину можуть присвоїти звання Героя України
Бійцю 24-ої бригади, волинянину Андрію Волосу, який зaгинyв 28 червня у селищі Південне на Донеччині, можуть присвоїти звання Героя України.

Відповідне подання ініціювало командування 24-ої бригади, - йдеться у сюжеті 24 каналу.

Окрім того, у сюжеті повідомляють, що Андрій Волос прикрив собою командира роти. Після поранення боєць ще деякий час був живим, але без свідомості. Його намагалися врятувати побратими.

Нагадаємо, Андрій Волос, що проживав у селі Омельне Ківерцівського району, загинув 28 черпня від кулі ворожого снайпера. У грудні йому виповнилося б 23. Вдома його чекали хвора мама та вагітна дружина.

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Теги: Андрій Волос, Герой України, загибель, Волинь
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