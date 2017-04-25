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Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина

Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина
У Ковелі жінка втрапила за ґрати через те, що після застілля у готельному номері обікрала чоловіка, який тільки приїхав із заробітків.

Відповідний вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.

Відомо, що у жовтні 2016 року жінка, яка раніше вже була судимою, познайомилася у Ковелі з чоловіком, який тільки приїхав із заробітків.

Останній на момент знайомства був п’яним та запропонував обвинуваченій піти в готель «Ковельчанка» та зайнятися з ним сексом за 500 гривень.

Жінка погодилася. Після алкогольних посиденьок вони зайнялися тим, за чим прийшли у готель, а потім чоловік заснув. Коли прокинувся, то виявив, що його зник гаманець, а у кімнаті він перебуває сам.

Як згодом з’ясувалося, жінка поцупила в нього 2200 польських злотих, 500 євро та 300 доларів, що становило на той час майже 48 тисяч гривень.

Обвинувачена ж свою вину у суді не визнавала. На її переконання, вона взяла лише 500 гривень як винагороду за секс. За них вона придбала обігрівач та продукти харчування.

Утім згодом жінка добровільно віддала поліції частину вкрадених грошей, а знайомий, у якого вона зберігала придбаний обігрівач та електроподовжувачі, добровільно віддав ці речі.

Зрештою, суд визнав жінку винною у інкримінованих їй злочинах.

Обтяжувало ситуацію і те, що жінку не вперше притягують до кримінальної відповідальності, вона має незняту та непогашену судимість. Тож суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Але шляхом часткового об’єднання цього та ще не відбутого вироків їй остаточно визначили покарання у вигляді п’яти з половиною років тюрми.

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Теги: кримінал, секс, гроші, суд, Ковель
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