Останні штрихи: у селі на Волині незабаром відкриють садочок

У селі Кримне Старовижівського району йде до завершення переобладнання приміщення колишнього пришкільного інтернату під дитсадок, тож тут сподіваються вже у вересні віддати дітей у «повноцінний» садочок.Дошкільний навчальний заклад 5 липня оглянув голова Волинської обласної держадміністраціїПриміщення, де буде садок, раніше було пришкільним інтернатом, однак вже понад десяток років його не використовували. Тож у селі підготували проект на ДФРР та перемогли – держава виділила 90% вартості проекту, повна ціна якого становила 3,6 млн.«Зробили реконструкцію, але коштів не вистачило на обладнання, тому з бюджетів усіх рівнів – обласного, районного та сільського - ми частинками збирали. На цей момент залишилося доробити фасад і відкриватися», - розповів сільський голова Кримненської сільрадиНині ж у селі тільки 32 дитини можуть відвідувати одну з двох дошкільних груп, де заняття тривають лише 3 години. Аби хоч якось вийти з ситуації, малюків «прихистили» у приміщеннях молодших класів, коли у першачків закінчуються уроки. Новий садочок буде розрахований як мінімум на 65 дітей. Вже є заяви на укомплектування трьох груп.«Дітей вистачає, можливо, навіть буде четверта група, аби охопити всіх охочих дітей з 3-річного віку», - додав сільський голова.Новий садочок працюватиме повний день, діти будуть харчуватися та матимуть сонну годину. Останні кошти на облаштування - 300 тисяч гривень - надійдуть у рамках субвенції з соцеконому. Тому їх використають, аби завершити роботи та вже цьогоріч відкрити садок.