На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр

Павло Розенко.



Зазначають, що розпочнеться візит з вшанування пам'яті загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.



Повну програму візиту міністра можна подивитися тут.





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