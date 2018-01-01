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На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр

На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр
На Волинь з візитом приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Зазначають, що розпочнеться візит з вшанування пам'яті загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.

Повну програму візиту міністра можна подивитися тут.


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Теги: Павло Розенко, Волинь
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