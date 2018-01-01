На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр
Сьогодні, 13:08
На Волинь з візитом приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Зазначають, що розпочнеться візит з вшанування пам'яті загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.
Повну програму візиту міністра можна подивитися тут.
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Зазначають, що розпочнеться візит з вшанування пам'яті загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.
Повну програму візиту міністра можна подивитися тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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