У Луцьку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 11:46
У Луцьку, на вулиці Шевченка, 13а, горіла квартира.
Рятувальник Сергій Нестерук зазначив, що задимлення було у кімнаті, де зберігали побутові речі.
В квартирі були люди, але, на щастя, ніхто не постраждав. Згоріли лише книги та одяг.
На місці події працюють пожежники, швидка і поліція.
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Рятувальник Сергій Нестерук зазначив, що задимлення було у кімнаті, де зберігали побутові речі.
В квартирі були люди, але, на щастя, ніхто не постраждав. Згоріли лише книги та одяг.
На місці події працюють пожежники, швидка і поліція.
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