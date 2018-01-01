У Луцьку горіла квартира. ФОТО





Рятувальник Сергій Нестерук зазначив, що задимлення було у кімнаті, де зберігали побутові речі.



В квартирі були люди, але, на щастя, ніхто не постраждав. Згоріли лише книги та одяг.



На місці події працюють пожежники, швидка і поліція.





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