У Луцьку через ремонт перекриють вулицю





Про це йдеться в розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.



Зокрема, зупинять рух транспорту в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді 9 липня з 09.00 до завершення робіт.



Зазначається, що на цій ділянці дороги переноситимуть підземні інженерні мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку частково перекриють дорогу на поспекті Молоді.Про це йдеться в розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.Зокрема, зупинять рух транспорту в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді 9 липня з 09.00 до завершення робіт.Зазначається, що на цій ділянці дороги переноситимуть підземні інженерні мережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію