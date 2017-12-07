У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 19:01
У Луцьку частково перекриють дорогу на поспекті Молоді.
Про це йдеться в розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.
Зокрема, зупинять рух транспорту в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді 9 липня з 09.00 до завершення робіт.
Зазначається, що на цій ділянці дороги переноситимуть підземні інженерні мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.
Зокрема, зупинять рух транспорту в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді 9 липня з 09.00 до завершення робіт.
Зазначається, що на цій ділянці дороги переноситимуть підземні інженерні мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька
Сьогодні, 19:51
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 19:01
На Волинь приїде Порошенко
Сьогодні, 17:59
Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку
Сьогодні, 17:33