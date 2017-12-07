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У Луцьку через ремонт перекриють вулицю

У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
У Луцьку частково перекриють дорогу на поспекті Молоді.

Про це йдеться в розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.

Зокрема, зупинять рух транспорту в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді 9 липня з 09.00 до завершення робіт.

Зазначається, що на цій ділянці дороги переноситимуть підземні інженерні мережі.

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Теги: рух, транспорт, перекриття
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