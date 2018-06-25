вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія

На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія
Розшукують свідків аварії, яка трапилась 25 червня цього року близько 19 години, на перехресті села Орлівка (дорога Київ- Ковель), за Сарнами.

Про це написала у мережі facebook в спільноті "Ковель Life" Yuliya Povh.

"Просимо відгукнутися людей, які можливо бачили страшну аварію, яка сталася 25.06.2018 року близько 19:00 за Сарнами на перехресті села Орлівка (дорога Київ- Ковель). Так як водії загинули, то хочуть зробити винними їх (мертві - нічого не скажуть). На жаль, донечка та два синочка і досі чекають тата - Оверчука Віталія (1981р.). Внучата чекають дідуся - Смірнова В'ячеслава. Відгукніться, будемо дуже вдячні в цей важкий час", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, аварія, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку
Сьогодні, 17:33
Відомий дисидент Левко Лук'яненко – в реанімації
Сьогодні, 17:20
На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія
Сьогодні, 17:00
Розповіли про стан військових, які постраждали на Рівненському полігоні
Сьогодні, 16:50
Смертельна аварія на Дніпропетровщині: людей вирізали з понівеченого Мercedes
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Поліція шукає свідків аварії Поліція шукає свідків аварії
06 червень, 12:17
На Волині шукають свідків аварії, де вантажівка в'їхала у натовп людей На Волині шукають свідків аварії, де вантажівка в'їхала у натовп людей
08 лютий, 12:56
У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії
07 січень, 18:25
У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждали троє людей У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждали троє людей
29 червень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Це стало величезною частиною мого світу, - волинська художниця про мистецтво
Сьогодні, 18:03
 0
На Волинь приїде Порошенко
Сьогодні, 17:59
 0
Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку
Сьогодні, 17:33
 0
Відомий дисидент Левко Лук'яненко – в реанімації
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8