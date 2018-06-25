На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія





Про це написала у мережі facebook в спільноті



"Просимо відгукнутися людей, які можливо бачили страшну аварію, яка сталася 25.06.2018 року близько 19:00 за Сарнами на перехресті села Орлівка (дорога Київ- Ковель). Так як водії загинули, то хочуть зробити винними їх (мертві - нічого не скажуть). На жаль, донечка та два синочка і досі чекають тата - Оверчука Віталія (1981р.). Внучата чекають дідуся - Смірнова В'ячеслава. Відгукніться, будемо дуже вдячні в цей важкий час", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують свідків аварії, яка трапилась 25 червня цього року близько 19 години, на перехресті села Орлівка (дорога Київ- Ковель), за Сарнами.Про це написала у мережі facebook в спільноті "Ковель Life" Yuliya Povh."Просимо відгукнутися людей, які можливо бачили страшну аварію, яка сталася 25.06.2018 року близько 19:00 за Сарнами на перехресті села Орлівка (дорога Київ- Ковель). Так як водії загинули, то хочуть зробити винними їх (мертві - нічого не скажуть). На жаль, донечка та два синочка і досі чекають тата - Оверчука Віталія (1981р.). Внучата чекають дідуся - Смірнова В'ячеслава. Відгукніться, будемо дуже вдячні в цей важкий час", - йдеться у дописі.

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