Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО

Голова Княгининівської ОТГрозповіла, що водії, які стоять в колоні, засмічують узбіччя дороги, яка ремонтується.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Поки відремонтують трасу М19, люди які стоять зараз в колоні автівок в с.Княгининок, зроблять з села смітник і один великий туалет (не всі звичайно, як завжди є супер винятки)", - написала вона."Спочатку він "сходив" під дерево (ну добре, може до наступної зупинки людина не витримає, думаю). Далі виніс з автобусу бляшанку з пивом, випив і поніс поклав на обочину дороги в зілля. Після мого "дикого" крику: "Забери ту пляшку з собою додому ,бо в нас тут не смітять!" Він таки її забрав. Але скільки подібних "культурних туристів" проїжджає за вихідні через нашу громаду...", - йдеться у повідомленні.