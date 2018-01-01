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Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО

Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО
Голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб розповіла, що водії, які стоять в колоні, засмічують узбіччя дороги, яка ремонтується.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Поки відремонтують трасу М19, люди які стоять зараз в колоні автівок в с.Княгининок, зроблять з села смітник і один великий туалет (не всі звичайно, як завжди є супер винятки)", - написала вона.

"Спочатку він "сходив" під дерево (ну добре, може до наступної зупинки людина не витримає, думаю). Далі виніс з автобусу бляшанку з пивом, випив і поніс поклав на обочину дороги в зілля. Після мого "дикого" крику: "Забери ту пляшку з собою додому ,бо в нас тут не смітять!" Він таки її забрав. Але скільки подібних "культурних туристів" проїжджає за вихідні через нашу громаду...", - йдеться у повідомленні.

Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО
Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО
Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО

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Теги: Княгининівська ОТГ, сміття
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