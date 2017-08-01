У Луцьку посеред вулиці - небезпечна яма





Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомила Наталія Шафета.



"Будьте обережні! Небезпечна вибоїна! Вулиця Ветеранів перед виїздом на проспект Відродження. Не минає доби без пошкоджених коліс!" - йдеться у дописі жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ветеранів - велика вибоїна, що ламає колеса машинам.Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомила"Будьте обережні! Небезпечна вибоїна! Вулиця Ветеранів перед виїздом на проспект Відродження. Не минає доби без пошкоджених коліс!" - йдеться у дописі жінки.

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