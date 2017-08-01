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У Луцьку посеред вулиці - небезпечна яма

У Луцьку посеред вулиці - небезпечна яма
У Луцьку на вулиці Ветеранів - велика вибоїна, що ламає колеса машинам.

Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомила Наталія Шафета.

"Будьте обережні! Небезпечна вибоїна! Вулиця Ветеранів перед виїздом на проспект Відродження. Не минає доби без пошкоджених коліс!" - йдеться у дописі жінки.

У Луцьку посеред вулиці - небезпечна яма

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Теги: яма, дорога
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