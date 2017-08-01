У Луцьку посеред вулиці - небезпечна яма
07 липень, 23:23
У Луцьку на вулиці Ветеранів - велика вибоїна, що ламає колеса машинам.
Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомила Наталія Шафета.
"Будьте обережні! Небезпечна вибоїна! Вулиця Ветеранів перед виїздом на проспект Відродження. Не минає доби без пошкоджених коліс!" - йдеться у дописі жінки.
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Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомила Наталія Шафета.
"Будьте обережні! Небезпечна вибоїна! Вулиця Ветеранів перед виїздом на проспект Відродження. Не минає доби без пошкоджених коліс!" - йдеться у дописі жінки.
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