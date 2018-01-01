Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
Сьогодні, 13:56
У 14-й окремій механізованій бригаді висловили з приводу смерті побратима Івана Борсука, який помер 8 липня у Харківському військовому госпіталі.
Про це написали на офіційній сторінці у Facebook.
Зокрема, побратими зазначають, що серце Івана Борсука перестало битися за день до 32-річчя, яке боєць святкував би 9 липня.
"Наприкінці червня ворожа куля завдала важкого поранення нашому побратимові, солдатові Івану Івановичу Борсуку. Лікарі відчайдушно й наполегливо боролися за його життя, але… 8 липня нашого побратима не стало… Сьогодні ми би вітали тебе, друже, з Днем народження… Натомість зі скорботою готуємося до твого похорону", - пишуть у бригаді.
"Невимовний біль ятрить душі, брате… Ненависть до нікчемної наволочі, яка відібрала твоє молоде життя, дає сили для дії та помсти, - в ім’я твоєї світлої пам’яті і заради перемоги, про яку ти так мріяв і для якої так багато зробив!.." - додають у бригаді та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким нашого побратима.
Нагадаємо, Іван Борсук помер 8 липня. Він проходив строкову службу у 2006-2007 рр, під час мобілізації був призваний до ЗСУ в ІІІ хвилі, проходив службу з серпня 2014 до січня 2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підписав контракт для проходження військової служби у 14 ОМБР.
У загиблого залишилися батько, мати, сестра, дружина та донька. Був нагороджений орденом "За мужність " ІІІ ст.
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Про це написали на офіційній сторінці у Facebook.
Зокрема, побратими зазначають, що серце Івана Борсука перестало битися за день до 32-річчя, яке боєць святкував би 9 липня.
"Наприкінці червня ворожа куля завдала важкого поранення нашому побратимові, солдатові Івану Івановичу Борсуку. Лікарі відчайдушно й наполегливо боролися за його життя, але… 8 липня нашого побратима не стало… Сьогодні ми би вітали тебе, друже, з Днем народження… Натомість зі скорботою готуємося до твого похорону", - пишуть у бригаді.
"Невимовний біль ятрить душі, брате… Ненависть до нікчемної наволочі, яка відібрала твоє молоде життя, дає сили для дії та помсти, - в ім’я твоєї світлої пам’яті і заради перемоги, про яку ти так мріяв і для якої так багато зробив!.." - додають у бригаді та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким нашого побратима.
Нагадаємо, Іван Борсук помер 8 липня. Він проходив строкову службу у 2006-2007 рр, під час мобілізації був призваний до ЗСУ в ІІІ хвилі, проходив службу з серпня 2014 до січня 2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підписав контракт для проходження військової служби у 14 ОМБР.
У загиблого залишилися батько, мати, сестра, дружина та донька. Був нагороджений орденом "За мужність " ІІІ ст.
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