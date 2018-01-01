В одному з районів Волині самовільно захоплюють десятки тисяч гектарів земель

Голова Волинської ОДАнезадоволений проведенням інвентаризації земель в області, зокрема, у Любомльському районі.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Олександр Савченко нагадав, що нещодавно головою Любомльської РДА призначили нову людину –«Не так давно призначили головою Любомльської РДА нову людину і там вже десятки тисяч гектарів земель використовують невідомо ким та у яких цілях. Є багато людей, які не зацікавлені в інвентаризації земель. Приклад Любомля показує, що у нас є проблеми, у тому числі з правоохоронними органами», - наголосив він.