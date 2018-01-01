В одному з районів Волині самовільно захоплюють десятки тисяч гектарів земель
Сьогодні, 10:21
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко незадоволений проведенням інвентаризації земель в області, зокрема, у Любомльському районі.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Олександр Савченко нагадав, що нещодавно головою Любомльської РДА призначили нову людину – Олександра Устименка.
«Не так давно призначили головою Любомльської РДА нову людину і там вже десятки тисяч гектарів земель використовують невідомо ким та у яких цілях. Є багато людей, які не зацікавлені в інвентаризації земель. Приклад Любомля показує, що у нас є проблеми, у тому числі з правоохоронними органами», - наголосив він.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Олександр Савченко нагадав, що нещодавно головою Любомльської РДА призначили нову людину – Олександра Устименка.
«Не так давно призначили головою Любомльської РДА нову людину і там вже десятки тисяч гектарів земель використовують невідомо ким та у яких цілях. Є багато людей, які не зацікавлені в інвентаризації земель. Приклад Любомля показує, що у нас є проблеми, у тому числі з правоохоронними органами», - наголосив він.
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