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В одному з районів Волині самовільно захоплюють десятки тисяч гектарів земель

В одному з районів Волині самовільно захоплюють десятки тисяч гектарів земель
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко незадоволений проведенням інвентаризації земель в області, зокрема, у Любомльському районі.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Олександр Савченко нагадав, що нещодавно головою Любомльської РДА призначили нову людину – Олександра Устименка.

«Не так давно призначили головою Любомльської РДА нову людину і там вже десятки тисяч гектарів земель використовують невідомо ким та у яких цілях. Є багато людей, які не зацікавлені в інвентаризації земель. Приклад Любомля показує, що у нас є проблеми, у тому числі з правоохоронними органами», - наголосив він.

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Теги: землі, захоплення, Любомль
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