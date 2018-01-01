Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО

Спека повернулася до Луцька. Містяни рятуються від неї у водоймах.Так, на центральному пляжі у післяобідню пору не бракує відпочивальників. Особливо радіють водичці дітлахи: борсаються, плавають і бавляться.А хто уже накупався, випробовує велетенський лежак, який нещодавно встановили на пляжі.Його, вочевидь, вподобали і дорослі. Вони теж не проти погріти животики не на холодній землі, а на лежаку.