Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Спека повернулася до Луцька. Містяни рятуються від неї у водоймах.
Так, на центральному пляжі у післяобідню пору не бракує відпочивальників. Особливо радіють водичці дітлахи: борсаються, плавають і бавляться.
А хто уже накупався, випробовує велетенський лежак, який нещодавно встановили на пляжі.
Його, вочевидь, вподобали і дорослі. Вони теж не проти погріти животики не на холодній землі, а на лежаку.
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Так, на центральному пляжі у післяобідню пору не бракує відпочивальників. Особливо радіють водичці дітлахи: борсаються, плавають і бавляться.
А хто уже накупався, випробовує велетенський лежак, який нещодавно встановили на пляжі.
Його, вочевидь, вподобали і дорослі. Вони теж не проти погріти животики не на холодній землі, а на лежаку.
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