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Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО

Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Спека повернулася до Луцька. Містяни рятуються від неї у водоймах.

Так, на центральному пляжі у післяобідню пору не бракує відпочивальників. Особливо радіють водичці дітлахи: борсаються, плавають і бавляться.

А хто уже накупався, випробовує велетенський лежак, який нещодавно встановили на пляжі.

Його, вочевидь, вподобали і дорослі. Вони теж не проти погріти животики не на холодній землі, а на лежаку.

Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО
Як лучани рятуються від спеки у Стиру. ФОТО

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Теги: Річка Стир, природа
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