Літо у луцькому парку. ФОТО





Затишні алеї, безлюдні закутки і... порожні атракціони.



У каналах квакають жаби, на деревах виспівують пташки, а поодинокі містяни відпочивають, сидячи на лавках.







Фото Катерини Приступи

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