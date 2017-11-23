Літо у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Поки над Луцьком насупилися хмари, пропонуємо насолодитися сонячними і соковитими знімками луцького парку.
Затишні алеї, безлюдні закутки і... порожні атракціони.
У каналах квакають жаби, на деревах виспівують пташки, а поодинокі містяни відпочивають, сидячи на лавках.
Фото Катерини Приступи
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Затишні алеї, безлюдні закутки і... порожні атракціони.
У каналах квакають жаби, на деревах виспівують пташки, а поодинокі містяни відпочивають, сидячи на лавках.
Фото Катерини Приступи
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