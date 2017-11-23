вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Літо у луцькому парку. ФОТО

Літо у луцькому парку. ФОТО
Поки над Луцьком насупилися хмари, пропонуємо насолодитися сонячними і соковитими знімками луцького парку.

Затишні алеї, безлюдні закутки і... порожні атракціони.

У каналах квакають жаби, на деревах виспівують пташки, а поодинокі містяни відпочивають, сидячи на лавках.

Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО
Літо у луцькому парку. ФОТО


Фото Катерини Приступи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: природа, краса, дерева, квіти, атракціони, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше
Сьогодні, 11:05
Волинянин серед білого дня вкрав велосипед
Сьогодні, 11:02
Літо у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
Сьогодні, 10:22
В Україні різко зміниться погода
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Атракціони в луцькому парку «відкрили сезон». РОЗКЛАД Атракціони в луцькому парку «відкрили сезон». РОЗКЛАД
15 квітень, 05:35
Руда красуня в луцькому парку. ФОТО Руда красуня в луцькому парку. ФОТО
23 листопад, 2017, 08:44
Неймовірні краєвиди: показали парк Луцька з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Неймовірні краєвиди: показали парк Луцька з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
26 жовтень, 2017, 08:53
Мальовничі фото Великого Згоранського озера Мальовничі фото Великого Згоранського озера
12 липень, 2017, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами
Сьогодні, 12:06
 0
Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
Сьогодні, 12:03
 0
Поліція затримала двох лучан з наркотиками
Сьогодні, 11:49
 0
Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8