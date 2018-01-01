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Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму

Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму
Оприлюднили програму першого фестивалю світязьких пончиків.

У п'ятницю, 13 липня, в селі Світязь відбудеться фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.

Програма фестивалю:

- 17.00 – початок святкування, частування місцевими смаколиками, фотосесія біля фотозон;

- 17.30 – урочиста частина, виступи аматорських колективів району, майстер-клас з випікання пончиків, конкурси, забави;

- 21.00 – концерт гурту «ФлайzZzа»;

- 22.00 – українська дискотека від DJ TIMA.

Фестиваль відбудеться на центральному пляжі с. Світязь.
Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму

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Теги: пончики, Світязь, фестиваль
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