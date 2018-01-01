Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму
Сьогодні, 19:26
Оприлюднили програму першого фестивалю світязьких пончиків.
У п'ятницю, 13 липня, в селі Світязь відбудеться фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.
Програма фестивалю:
- 17.00 – початок святкування, частування місцевими смаколиками, фотосесія біля фотозон;
- 17.30 – урочиста частина, виступи аматорських колективів району, майстер-клас з випікання пончиків, конкурси, забави;
- 21.00 – концерт гурту «ФлайzZzа»;
- 22.00 – українська дискотека від DJ TIMA.
Фестиваль відбудеться на центральному пляжі с. Світязь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У п'ятницю, 13 липня, в селі Світязь відбудеться фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.
Програма фестивалю:
- 17.00 – початок святкування, частування місцевими смаколиками, фотосесія біля фотозон;
- 17.30 – урочиста частина, виступи аматорських колективів району, майстер-клас з випікання пончиків, конкурси, забави;
- 21.00 – концерт гурту «ФлайzZzа»;
- 22.00 – українська дискотека від DJ TIMA.
Фестиваль відбудеться на центральному пляжі с. Світязь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 19:52
У Празі джип на українських номерах паралізував рух
Сьогодні, 19:41
Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму
Сьогодні, 19:26
День боулера у «ПортCity»*
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
Сьогодні, 19:00