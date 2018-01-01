Як у Луцьку захищають інтереси виборців в округах без депутатів. ФОТО





В 2015 році в більшості міст України з'явилися округи без депутатів. Особливого значенню цьому "феномену" в суспільстві, зокрема у Луцьку, який має 12 "осиротілих" теріторіальних виборчих округів, – не надавали, - пише видання "



У 2017-му ІА "Конкурент" провело дослідження, результати якого продемонстрували, що території міста, які умовно не мають свого представника серед депутатського корпусу, отримують суттєво менше коштів на благоустрій, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, інші інфраструктурні поліпшення.



Ця проблема дала поштовх для започаткування проекту "Округи без депутатів" Громадянським Рухом "Свідомі". Його ініціатором став Андрій Покровський, а автором – Тарас Шкітер. Щоб виправити несправедливість, у Луцьку співзасновник руху Андрій Покровський добився виділення коштів на часткове вирішення проблеми округів без представництва.



Проте для ефективного вирішення прблеми на всеукраїнському рівні, а також забезпечення для кожного виборця свого представника в раді потрібні масштабніші зміни. Саме тому, ще один із співзасновників "Свідомих" Тарас Шкітер подав проект "Захист інтересів виборців в округах без депутатів" на конкурс "Нові лідери". Проблема знайшла відгук і серед експертів, і серед громади, що дозволило лучанину увійти в сотню кращих та продовжити боротьбу за можливість реалізувати свою ініціативу.



Щоправда, наполеглива робота щодо відновлення справедливості та рівномірного фінансування командою "Свідомих" у Луцьку розпочалася давно і активно продовжується зараз. Активісти та лідери руху активно працюють та інформують мешканців міста про можливості отримання додаткових коштів на благоустрій "обділених територій", вивчають проблематику як округів без депутатів, так і міста загалом.







"Ми постійно працюємо з лучанами, дізнаємося про їхні проблеми, аналізуємо їх та працюємо над створенням системних механізмів їх вирішення. Проблема бездепутатських округів – очевидна. Території, які не представлені своїм "лобістом" отримують значно менше грошей на інфраструктуру, десятки тисяч виборців виявляються обділеними. Ми прагнемо відновини соціальну справедливість", – зауважив Тарас Шкітер.









Довідково:



Проект "Нові лідери" є громадською ініціативою, що реалізується у мультимедійному форматі, зокрема в мережі Інтернет та в ефірі телевізійного каналу ICTV. Його учасники повинні переконати телеглядачів та експертів, що вони здатні змінити країну. Переможець отримає 1 мільйон гривень на реалізацію запланованого.



Проект Тарас Шкітера "Захист інтересів виборців в округах без депутатів" спрямований на вирішення проблеми належного представництва інтересів громадян у місцевих радах України, захист їхніх інтересів та актуалізація необхідності зміни виборчої системи.



Проміжною метою проекту є підвищення рівня бюджетного фінансування 12 територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів до Луцької міської ради, а також покращення комунікації мешканців таких округів із місцевою владою для усунення нагальних проблем та вирішення невідкладних питань.



Кінцевою метою проекту є розробка пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства, які унеможливлюватимуть існування "округів без депутатів" в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли говорять про несправедливість на виборах, більшість людей відразу ж думає про фальсифікації, підкуп чи будь-які інші механізми нечесної боротьби. Проте, чесна гра за встановленими правилами, також викликає сумніви.В 2015 році в більшості міст України з'явилися округи без депутатів. Особливого значенню цьому "феномену" в суспільстві, зокрема у Луцьку, який має 12 "осиротілих" теріторіальних виборчих округів, – не надавали, - пише видання " Конкурент ".У 2017-му ІА "Конкурент" провело дослідження, результати якого продемонстрували, що території міста, які умовно не мають свого представника серед депутатського корпусу, отримують суттєво менше коштів на благоустрій, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, інші інфраструктурні поліпшення.Ця проблема дала поштовх для започаткування проекту "Округи без депутатів" Громадянським Рухом "Свідомі". Його ініціатором став, а автором –. Щоб виправити несправедливість, у Луцьку співзасновник руху Андрій Покровський добився виділення коштів на часткове вирішення проблеми округів без представництва.Проте для ефективного вирішення прблеми на всеукраїнському рівні, а також забезпечення для кожного виборця свого представника в раді потрібні масштабніші зміни. Саме тому, ще один із співзасновників "Свідомих" Тарас Шкітер подав проект "Захист інтересів виборців в округах без депутатів" на конкурс "Нові лідери". Проблема знайшла відгук і серед експертів, і серед громади, що дозволило лучанину увійти в сотню кращих та продовжити боротьбу за можливість реалізувати свою ініціативу.Щоправда, наполеглива робота щодо відновлення справедливості та рівномірного фінансування командою "Свідомих" у Луцьку розпочалася давно і активно продовжується зараз. Активісти та лідери руху активно працюють та інформують мешканців міста про можливості отримання додаткових коштів на благоустрій "обділених територій", вивчають проблематику як округів без депутатів, так і міста загалом."Ми постійно працюємо з лучанами, дізнаємося про їхні проблеми, аналізуємо їх та працюємо над створенням системних механізмів їх вирішення. Проблема бездепутатських округів – очевидна. Території, які не представлені своїм "лобістом" отримують значно менше грошей на інфраструктуру, десятки тисяч виборців виявляються обділеними. Ми прагнемо відновини соціальну справедливість", – зауважив Тарас Шкітер.Проект "Нові лідери" є громадською ініціативою, що реалізується у мультимедійному форматі, зокрема в мережі Інтернет та в ефірі телевізійного каналу ICTV. Його учасники повинні переконати телеглядачів та експертів, що вони здатні змінити країну. Переможець отримає 1 мільйон гривень на реалізацію запланованого.Проект Тарас Шкітера "Захист інтересів виборців в округах без депутатів" спрямований на вирішення проблеми належного представництва інтересів громадян у місцевих радах України, захист їхніх інтересів та актуалізація необхідності зміни виборчої системи.Проміжною метою проекту є підвищення рівня бюджетного фінансування 12 територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів до Луцької міської ради, а також покращення комунікації мешканців таких округів із місцевою владою для усунення нагальних проблем та вирішення невідкладних питань.Кінцевою метою проекту є розробка пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства, які унеможливлюватимуть існування "округів без депутатів" в Україні.

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