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У результаті автопригоди поблизу Луцька перекинувся Opel. ФОТО

У результаті автопригоди поблизу Луцька перекинувся Opel. ФОТО
У селі Рованці поблизу Луцька зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel Combo.

ДТП трапилася 10 липня.

Як стало відомо, водій ВАЗу не надав перевагу при виїзді на головну дорогу автомобілю Opel Combo на повороті на село Боратин.

У результаті сталося зіткнення, а іномарка перекинулася.

На місці події працювала поліція.


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Теги: ДТП, Волинь
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