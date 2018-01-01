У результаті автопригоди поблизу Луцька перекинувся Opel. ФОТО





ДТП трапилася 10 липня.



Як стало відомо, водій ВАЗу не надав перевагу при виїзді на головну дорогу автомобілю Opel Combo на повороті на село Боратин.



У результаті сталося зіткнення, а іномарка перекинулася.



На місці події працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці поблизу Луцька зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel Combo.ДТП трапилася 10 липня.Як стало відомо, водій ВАЗу не надав перевагу при виїзді на головну дорогу автомобілю Opel Combo на повороті на село Боратин.У результаті сталося зіткнення, а іномарка перекинулася.На місці події працювала поліція.

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