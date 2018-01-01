У результаті автопригоди поблизу Луцька перекинувся Opel. ФОТО
Сьогодні, 22:40
У селі Рованці поблизу Луцька зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel Combo.
ДТП трапилася 10 липня.
Як стало відомо, водій ВАЗу не надав перевагу при виїзді на головну дорогу автомобілю Opel Combo на повороті на село Боратин.
У результаті сталося зіткнення, а іномарка перекинулася.
На місці події працювала поліція.
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ДТП трапилася 10 липня.
Як стало відомо, водій ВАЗу не надав перевагу при виїзді на головну дорогу автомобілю Opel Combo на повороті на село Боратин.
У результаті сталося зіткнення, а іномарка перекинулася.
На місці події працювала поліція.
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