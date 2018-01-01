Луцькі муніципали пояснили, чому смерділо на Перемоги
10 липень, 23:50
Мешканці будинків на проспекті Перемоги в Луцьку нарікали на сморід, який виник через тримання свійських тварин у подвір’ї.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Деякі мешканці будинку № 25 на проспекті Перемоги розвели в центрі Луцька справжнісіньке господарство: свині, кролі, кури.
«Це спричиняло постійний неймовірний сморід та численні скарги громадян. Люди самовільно облаштували в дворі клітки, де тримали вищеперелічених свійських тварин. А це, як і скрізь, супроводжувало розмноження щурів. І так продовжувалося кілька років», - йдеться у повідомленні.
За інформацією департаменту, «міські фермери» не реагували на зауваження сусідів та не розбирали дерев'яні конструкції, тому за справу взялися муніципали.
«Дочевшись рішення виконавчого комітету Луцької міської ради про дозвіл демонтажу сараїв на проспекті Перемоги, 25, вони його чітко виконали», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Деякі мешканці будинку № 25 на проспекті Перемоги розвели в центрі Луцька справжнісіньке господарство: свині, кролі, кури.
«Це спричиняло постійний неймовірний сморід та численні скарги громадян. Люди самовільно облаштували в дворі клітки, де тримали вищеперелічених свійських тварин. А це, як і скрізь, супроводжувало розмноження щурів. І так продовжувалося кілька років», - йдеться у повідомленні.
За інформацією департаменту, «міські фермери» не реагували на зауваження сусідів та не розбирали дерев'яні конструкції, тому за справу взялися муніципали.
«Дочевшись рішення виконавчого комітету Луцької міської ради про дозвіл демонтажу сараїв на проспекті Перемоги, 25, вони його чітко виконали», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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