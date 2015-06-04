З’ясувати причину масової загибелі риби у Кічкарівських ставках не вдасться
Сьогодні, 11:50
У Луцьку в ставках, які місцеві називають Кічкарівкою, масово загинула риба. Проте зразки на аналізи доставили надто пізно і з'ясувати причину мору риби не вдалося.
Нагадаємо, на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби, тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.
Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.
Натомість начальник Держпродспоживслужби Богдан Лозинський каже, що зразки мертвої риби у відомство доправили самі представники екоінспекції та рибінспекції.
"Матеріал, який привезли, не підлягав дослідженню. Вона давно загинула і розклалася", - зауважив він.
Тому з'ясувати від чого загинула риба на Кічкарівських ставках, ймовірно, не вдасться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби, тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.
Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.
Натомість начальник Держпродспоживслужби Богдан Лозинський каже, що зразки мертвої риби у відомство доправили самі представники екоінспекції та рибінспекції.
"Матеріал, який привезли, не підлягав дослідженню. Вона давно загинула і розклалася", - зауважив він.
Тому з'ясувати від чого загинула риба на Кічкарівських ставках, ймовірно, не вдасться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
причина в електровудці
Останні новини
Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання
Сьогодні, 12:31
Волинські села у період Першої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 12:05
З’ясувати причину масової загибелі риби у Кічкарівських ставках не вдасться
Сьогодні, 11:50
Вхід на «Бандерштат-2018» для атовців – безкоштовний
Сьогодні, 11:27