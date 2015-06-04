З’ясувати причину масової загибелі риби у Кічкарівських ставках не вдасться





Нагадаємо,



Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.



Натомість начальник Держпродспоживслужби Богдан Лозинський каже, що зразки мертвої риби у відомство доправили самі представники екоінспекції та рибінспекції.



"Матеріал, який привезли, не підлягав дослідженню. Вона давно загинула і розклалася", - зауважив він.



Тому з'ясувати від чого загинула риба на Кічкарівських ставках, ймовірно, не вдасться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ставках, які місцеві називають Кічкарівкою, масово загинула риба. Проте зразки на аналізи доставили надто пізно і з'ясувати причину мору риби не вдалося.Нагадаємо, на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби , тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.Натомість начальник Держпродспоживслужбикаже, що зразки мертвої риби у відомство доправили самі представники екоінспекції та рибінспекції."Матеріал, який привезли, не підлягав дослідженню. Вона давно загинула і розклалася", - зауважив він.Тому з'ясувати від чого загинула риба на Кічкарівських ставках, ймовірно, не вдасться.

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