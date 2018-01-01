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У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО

У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
Студентам Луцького національного технічного університету вручили дипломи.

Відбулися урочистості у п’ятницю, 13 липня.

Ректор ЛНТУ Петро Савчук зауважив, що цьогоріч дипломи отримали близько 1200 студентів, у 10 % із них – документи з відзнакою.

«Ви послідовники Стівена Джобса, Ілона Маска, але ви ними не будете, бо кожен з вас – особистість. Ви пройшли нелегкий шлях за ці 4 роки навчання. Сьогодні ви дипломовані фахівці, еліта університету та країни», - відзначив він. Петро Савчук привітав уже колишніх студентів та побажав нових здобутків.

Завітав на свято й голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

«Сьогодні ви стаєте на шлях дорослого життя і маєте обрати: або далі вчитися, або заробляти гроші. Знаючи рівень університету, переконаний, що ви готові до життя, до прийняття рішень. Усі повинні розуміти, що найкращі у світі студенти – з України, а в Україні – з Волині», - зазначив очільник Волині.

Не завадив урочистостям навіть дощ: випускники радо фотографувалися і приймали вітання від рідних та друзів.
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО


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Теги: ЛНТУ, випускний
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