На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК

знайденого в березні волинянина Ігоря Бєлокурова, який потрапив у полон 30 років тому.



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Як розповів народний депутат Сергій Куніцин, координатор роботи спеціально створеної при президентові групи, у Бєлокурова амнезія в результаті отриманої раніше контузії.



«Він пережив 30 років таких, що… я з хлопцями кожен день на зв’язку був, слава Богу, що вони повертаються, - він був контужений, коли роздягнувся - був у шрамах, його сильно били. Він пам'ятає тільки підрив на БТРі, у нього на голові шрам від прикладу, в нього амнезія, повна втрата пам'яті. Він по мірі того, як спілкується із нашими хлопцями – до нього повертається пам'ять. Коли він дивився звернення мами – два слова він повторював «Україна», «мама» і плакав», - повідомив нардеп.



Він також зазначив, що за роки життя в Афганістані українець заслужив повагу серед місцевих жителів - відкрив майстерню, в якій лагодить місцевим жителям техніку, і має п'ятьох дітей, двох синів і трьох дочок.



Наразі у Бєлокурова є лише внутрішній паспорт. Остаточно його особу буде підтверджено після проведення тесту ДНК, для якого він вже здав зразок. Результати очікуються через кілька днів, після чого буде розпочата підготовка документів, необхідних для його поїздки до України.



«Коли чоловікові 55 років, дивишся - в його очах біль, як у побитого цуценяти. У нього все тіло в шрамах, голова розбита була неодноразово. Ми сподіваємося, що тут попрацюють психологи. Мама, в якої ми брали інтерв'ю, просила «поверніть мені сина, будь ласка». Протягом місяця-двох вона його нарешті зустріне, і сім'я з'єднається», - розповів ветеран Афганістану Олександр Денисов.







Нагадуємо, прапорщика Ігоря Бєлокурова знайшли учасники української геологічної експедиції, яка здійснювала пошук водоносних пластів на території Афганістану. Геологи звернули увагу на слов'янську зовнішність чоловіка. За роки життя в Афганістані він практично повністю забув українську мову, проте зміг розповісти, що потрапив у полон до моджахедів під час бойової операції і щоб вижити, згодом прийняв іслам, вибравши собі нове ім'я Амредіна.



Також він згадав у розмові назву «Волинь». Зробивши висновок, що він родом з цього регіону, відео з розмовою передали у Волинську організацію спілки ветеранів Афганістану, яка змогла встановити особу українця і знайти його родичів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З Афганістану повертається пошукова група, яка вирушила доволинянина, який потрапив у полон 30 років тому.Про це повідомляє 112 Україна Як розповів народний депутат, координатор роботи спеціально створеної при президентові групи, у Бєлокурова амнезія в результаті отриманої раніше контузії.«Він пережив 30 років таких, що… я з хлопцями кожен день на зв’язку був, слава Богу, що вони повертаються, - він був контужений, коли роздягнувся - був у шрамах, його сильно били. Він пам'ятає тільки підрив на БТРі, у нього на голові шрам від прикладу, в нього амнезія, повна втрата пам'яті. Він по мірі того, як спілкується із нашими хлопцями – до нього повертається пам'ять. Коли він дивився звернення мами – два слова він повторював «Україна», «мама» і плакав», - повідомив нардеп.Він також зазначив, що за роки життя в Афганістані українець заслужив повагу серед місцевих жителів - відкрив майстерню, в якій лагодить місцевим жителям техніку, і має п'ятьох дітей, двох синів і трьох дочок.Наразі у Бєлокурова є лише внутрішній паспорт. Остаточно його особу буде підтверджено після проведення тесту ДНК, для якого він вже здав зразок. Результати очікуються через кілька днів, після чого буде розпочата підготовка документів, необхідних для його поїздки до України.«Коли чоловікові 55 років, дивишся - в його очах біль, як у побитого цуценяти. У нього все тіло в шрамах, голова розбита була неодноразово. Ми сподіваємося, що тут попрацюють психологи. Мама, в якої ми брали інтерв'ю, просила «поверніть мені сина, будь ласка». Протягом місяця-двох вона його нарешті зустріне, і сім'я з'єднається», - розповів ветеран Афганістану Олександр Денисов.Нагадуємо, прапорщика Ігоря Бєлокурова знайшли учасники української геологічної експедиції, яка здійснювала пошук водоносних пластів на території Афганістану. Геологи звернули увагу на слов'янську зовнішність чоловіка. За роки життя в Афганістані він практично повністю забув українську мову, проте зміг розповісти, що потрапив у полон до моджахедів під час бойової операції і щоб вижити, згодом прийняв іслам, вибравши собі нове ім'я Амредіна.Також він згадав у розмові назву «Волинь». Зробивши висновок, що він родом з цього регіону, відео з розмовою передали у Волинську організацію спілки ветеранів Афганістану, яка змогла встановити особу українця і знайти його родичів.

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