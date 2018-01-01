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Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин

Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий у Луцьку фотограф Віктор Голіков презентував серію фотографій із зображенням оголених жіночих тіл «Nudes by Viktor Golikov».

Презентація виставки відбулася 13 липня у «Bar11».

Віктор Голіков розповів, що ідея проекту виникла ще понад 5 років тому.

"До певного часу я просто носив це у голові, а в один момент побачив фотографію, яка навіть непов'язана з цією виставкою, і зрозумів, що треба це втілювати в життя і робити це швидко", - розповів фотограф.

Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин


Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин


Участь у проекті взяли майже 15 дівчат. Серед них - навіть незнайомі раніше з фотографом моделі. За словами фотографа, моделей для фотосесій у стилі "ню" знайшов швидко - просто написавши пост у соцмережі.

Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин


"Весь проект я втілив в життя за два тижні. Далі був час для того, щоб подумати, які фотографії взяти на виставку, як все скомпонувати, які підійдуть для цього приміщення і таке інше. В мене не було плану, як все має бути, яким має бути результат. Все сталося інтуїтивно. Є речі, яких ти не бачиш, коли фотографуєш, а бачиш вже тоді, коли бачиш фотографію у цифровому вигляді на моніторі", - розповів Віктор Голіков.

Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин





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Теги: Віктор Голіков, фотограф, виставка, Луцьк
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