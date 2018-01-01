Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
Сьогодні, 14:53
Відомий у Луцьку фотограф Віктор Голіков презентував серію фотографій із зображенням оголених жіночих тіл «Nudes by Viktor Golikov».
Презентація виставки відбулася 13 липня у «Bar11».
Віктор Голіков розповів, що ідея проекту виникла ще понад 5 років тому.
"До певного часу я просто носив це у голові, а в один момент побачив фотографію, яка навіть непов'язана з цією виставкою, і зрозумів, що треба це втілювати в життя і робити це швидко", - розповів фотограф.
Участь у проекті взяли майже 15 дівчат. Серед них - навіть незнайомі раніше з фотографом моделі. За словами фотографа, моделей для фотосесій у стилі "ню" знайшов швидко - просто написавши пост у соцмережі.
"Весь проект я втілив в життя за два тижні. Далі був час для того, щоб подумати, які фотографії взяти на виставку, як все скомпонувати, які підійдуть для цього приміщення і таке інше. В мене не було плану, як все має бути, яким має бути результат. Все сталося інтуїтивно. Є речі, яких ти не бачиш, коли фотографуєш, а бачиш вже тоді, коли бачиш фотографію у цифровому вигляді на моніторі", - розповів Віктор Голіков.
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Презентація виставки відбулася 13 липня у «Bar11».
Віктор Голіков розповів, що ідея проекту виникла ще понад 5 років тому.
"До певного часу я просто носив це у голові, а в один момент побачив фотографію, яка навіть непов'язана з цією виставкою, і зрозумів, що треба це втілювати в життя і робити це швидко", - розповів фотограф.
Участь у проекті взяли майже 15 дівчат. Серед них - навіть незнайомі раніше з фотографом моделі. За словами фотографа, моделей для фотосесій у стилі "ню" знайшов швидко - просто написавши пост у соцмережі.
"Весь проект я втілив в життя за два тижні. Далі був час для того, щоб подумати, які фотографії взяти на виставку, як все скомпонувати, які підійдуть для цього приміщення і таке інше. В мене не було плану, як все має бути, яким має бути результат. Все сталося інтуїтивно. Є речі, яких ти не бачиш, коли фотографуєш, а бачиш вже тоді, коли бачиш фотографію у цифровому вигляді на моніторі", - розповів Віктор Голіков.
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