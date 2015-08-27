Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені
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Черемський природний заповідник на Волині відвідують як діти з екскурсіями, так і вчені з-за кордону.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Для Черемського природного заповідника липень ─ це пора екскурсій, цікавих зустрічей з людьми, не байдужих до неповторних краєвидів Волинського Полісся.
З часу створення заповідника було проведено чимало екскурсій. Сюди приїздять екскурсанти з усі куточків нашої країни: зі Львова та Луцька, Києва та Полтави тощо. Найбільше відвідувачів, звичайно, з Волині. Це вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, студентська молодь, любителі природи різних верств населення.
Відвідувачами заповідника були й іноземці. Зокрема приїздили орнітологи із Франції. Зацікавився заповідником Артур Кірхгофер ─ біолог-науковець із Швейцарії (Берн). Він був вражений водно-болотним масивом Черемського, його унікальністю та неповторністю.
Минулого року територією Черемського природного заповідника пролягав маршрут велопробігу з Бельгії. Цьогоріч гостями заповідника були студенти та викладачі географічного факультету національного університету Лодзь (Польща).
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Для Черемського природного заповідника липень ─ це пора екскурсій, цікавих зустрічей з людьми, не байдужих до неповторних краєвидів Волинського Полісся.
З часу створення заповідника було проведено чимало екскурсій. Сюди приїздять екскурсанти з усі куточків нашої країни: зі Львова та Луцька, Києва та Полтави тощо. Найбільше відвідувачів, звичайно, з Волині. Це вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, студентська молодь, любителі природи різних верств населення.
Відвідувачами заповідника були й іноземці. Зокрема приїздили орнітологи із Франції. Зацікавився заповідником Артур Кірхгофер ─ біолог-науковець із Швейцарії (Берн). Він був вражений водно-болотним масивом Черемського, його унікальністю та неповторністю.
Минулого року територією Черемського природного заповідника пролягав маршрут велопробігу з Бельгії. Цьогоріч гостями заповідника були студенти та викладачі географічного факультету національного університету Лодзь (Польща).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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