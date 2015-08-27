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Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені

Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені
Черемський природний заповідник на Волині відвідують як діти з екскурсіями, так і вчені з-за кордону.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Для Черемського природного заповідника липень ─ це пора екскурсій, цікавих зустрічей з людьми, не байдужих до неповторних краєвидів Волинського Полісся.

З часу створення заповідника було проведено чимало екскурсій. Сюди приїздять екскурсанти з усі куточків нашої країни: зі Львова та Луцька, Києва та Полтави тощо. Найбільше відвідувачів, звичайно, з Волині. Це вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, студентська молодь, любителі природи різних верств населення.

Відвідувачами заповідника були й іноземці. Зокрема приїздили орнітологи із Франції. Зацікавився заповідником Артур Кірхгофер ─ біолог-науковець із Швейцарії (Берн). Він був вражений водно-болотним масивом Черемського, його унікальністю та неповторністю.

Минулого року територією Черемського природного заповідника пролягав маршрут велопробігу з Бельгії. Цьогоріч гостями заповідника були студенти та викладачі географічного факультету національного університету Лодзь (Польща).

Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені
Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені
Досліджувати волинський заповідник приїздять іноземні вчені

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Теги: заповідник, Волинь
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