У Ковелі вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:55
У Ковелі сьогодні вночі, 16 липня, трапилась пожежа.
Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
«За неділю в цілому по лінії цивільного захисту все нормально. Рятувальники виїжджали сьогодні вночі опівночі. Це по вулиці Грушевського. Господарська споруда згоріла така – чотири на дев’ятнадцять метрів. Але ніхто не постраждав. Тільки речі погоріли там», – сказав посадовець.
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Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
«За неділю в цілому по лінії цивільного захисту все нормально. Рятувальники виїжджали сьогодні вночі опівночі. Це по вулиці Грушевського. Господарська споруда згоріла така – чотири на дев’ятнадцять метрів. Але ніхто не постраждав. Тільки речі погоріли там», – сказав посадовець.
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