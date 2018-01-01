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У Ковелі вночі горіла господарська споруда

У Ковелі вночі горіла господарська споруда
У Ковелі сьогодні вночі, 16 липня, трапилась пожежа.

Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.

«За неділю в цілому по лінії цивільного захисту все нормально. Рятувальники виїжджали сьогодні вночі опівночі. Це по вулиці Грушевського. Господарська споруда згоріла така – чотири на дев’ятнадцять метрів. Але ніхто не постраждав. Тільки речі погоріли там», – сказав посадовець.

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Теги: пожежа, Ковель
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