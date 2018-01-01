Аварія на Волині: 17-річний хлопець на мотоциклі збив дівчину
Сьогодні, 15:40
У Камінь-Каширському районі в ДТП постраждала пішохід.
Учора в селі Хотешів 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом марки IANSHE, здійснив наїзд на свою 20-річну односельчанку, - інформує ГУНП у Волинській області
Внаслідок ДТП вона отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
Відомості за даним фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Учора в селі Хотешів 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом марки IANSHE, здійснив наїзд на свою 20-річну односельчанку, - інформує ГУНП у Волинській області
Внаслідок ДТП вона отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
Відомості за даним фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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