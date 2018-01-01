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Аварія на Волині: 17-річний хлопець на мотоциклі збив дівчину

Аварія на Волині: 17-річний хлопець на мотоциклі збив дівчину
У Камінь-Каширському районі в ДТП постраждала пішохід.

Учора в селі Хотешів 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом марки IANSHE, здійснив наїзд на свою 20-річну односельчанку, - інформує ГУНП у Волинській області

Внаслідок ДТП вона отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
Відомості за даним фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.




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Теги: аварія, Волинь
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