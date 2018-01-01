Військових із Волині відвідала Геращенко

Віце-спікер Ірина Геращенко відвідала 14-ту окрему механізовану бригаду з Володимира-Волинського.Про це у Facebook повідомляє прес-служба військової частини.Військову частину, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відвідала перший заступник голови Верховної Ради України та Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областяхзі своєю колегоюПід час візиту вони зустрілися з командиром бригади полковником, який коротко ознайомив її з безпековою ситуацією в смузі відповідальності нашої 14 окремої механізованої бригади.Також Геращенко побувала в кількох населених пунктах Луганщини.