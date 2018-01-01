Військових із Волині відвідала Геращенко
Сьогодні, 22:53
Віце-спікер Ірина Геращенко відвідала 14-ту окрему механізовану бригаду з Володимира-Волинського.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба військової частини.
Військову частину, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відвідала перший заступник голови Верховної Ради України та Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко зі своєю колегою Іриною Фріз.
Під час візиту вони зустрілися з командиром бригади полковником Сергієм Войченком, який коротко ознайомив її з безпековою ситуацією в смузі відповідальності нашої 14 окремої механізованої бригади.
Також Геращенко побувала в кількох населених пунктах Луганщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба військової частини.
Військову частину, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відвідала перший заступник голови Верховної Ради України та Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко зі своєю колегою Іриною Фріз.
Під час візиту вони зустрілися з командиром бригади полковником Сергієм Войченком, який коротко ознайомив її з безпековою ситуацією в смузі відповідальності нашої 14 окремої механізованої бригади.
Також Геращенко побувала в кількох населених пунктах Луганщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Військових із Волині відвідала Геращенко
Сьогодні, 22:53
Актори влаштують перфоменс у центрі Луцька
Сьогодні, 22:18
На дитячій залізниці в Луцьку щовихідних – аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 21:38