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Військових із Волині відвідала Геращенко

Військових із Волині відвідала Геращенко
Віце-спікер Ірина Геращенко відвідала 14-ту окрему механізовану бригаду з Володимира-Волинського.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба військової частини.

Військову частину, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відвідала перший заступник голови Верховної Ради України та Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко зі своєю колегою Іриною Фріз.

Під час візиту вони зустрілися з командиром бригади полковником Сергієм Войченком, який коротко ознайомив її з безпековою ситуацією в смузі відповідальності нашої 14 окремої механізованої бригади.

Також Геращенко побувала в кількох населених пунктах Луганщини.



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Теги: 14 бригада, Волинь
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