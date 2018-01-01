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У Луцьку представили нового начальника управління транспорту

У Луцьку представили нового начальника управління транспорту
У Луцьку представили нового начальника управління транспорту.

Начальником управління транспорту став Володимир Степанов.

Він - колишній керівник «Укртрансбезпеки» у Волинській області.

Сьогодні, 17 липня, його представили колективу.

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