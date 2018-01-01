У Луцьку представили нового начальника управління транспорту
Сьогодні, 11:59
У Луцьку представили нового начальника управління транспорту.
Начальником управління транспорту став Володимир Степанов.
Він - колишній керівник «Укртрансбезпеки» у Волинській області.
Сьогодні, 17 липня, його представили колективу.
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Начальником управління транспорту став Володимир Степанов.
Він - колишній керівник «Укртрансбезпеки» у Волинській області.
Сьогодні, 17 липня, його представили колективу.
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