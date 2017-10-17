У центрі Луцька не дозволили поставити велокав’ярню
Сьогодні, 10:45
У Луцьку на проспекті Волі, 5 поблизу колишнього квіткового ринку не дозволили поставити велокав’ярню.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
«Там буде ремонт скверу. Звідти тільки-тільки забрали квітникарів», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.
Член виконкому Ігор Алексєєв запитав, чи такі велосипеди можуть просто їздити по місту та продавати каву.
В.о. начальника управління розвитку підприємництва Тетяна Чемерис відповіла, що на розміщення такої тимчасової споруди потрібен дозвіл у будь-якому випадку.
У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
«Там буде ремонт скверу. Звідти тільки-тільки забрали квітникарів», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.
Член виконкому Ігор Алексєєв запитав, чи такі велосипеди можуть просто їздити по місту та продавати каву.
В.о. начальника управління розвитку підприємництва Тетяна Чемерис відповіла, що на розміщення такої тимчасової споруди потрібен дозвіл у будь-якому випадку.
У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:54
У центрі Луцька не дозволили поставити велокав’ярню
Сьогодні, 10:45
Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
Сьогодні, 10:38