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У центрі Луцька не дозволили поставити велокав’ярню

У центрі Луцька не дозволили поставити велокав’ярню
У Луцьку на проспекті Волі, 5 поблизу колишнього квіткового ринку не дозволили поставити велокав’ярню.

Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

«Там буде ремонт скверу. Звідти тільки-тільки забрали квітникарів», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.

Член виконкому Ігор Алексєєв запитав, чи такі велосипеди можуть просто їздити по місту та продавати каву.

В.о. начальника управління розвитку підприємництва Тетяна Чемерис відповіла, що на розміщення такої тимчасової споруди потрібен дозвіл у будь-якому випадку.

У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.

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Теги: кав'ярня, велокав'ярня, Луцьк, сквер
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