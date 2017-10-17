У центрі Луцька не дозволили поставити велокав’ярню

У Луцьку на проспекті Волі, 5 поблизу колишнього квіткового ринку не дозволили поставити велокав’ярню.Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.«Там буде ремонт скверу. Звідти тільки-тільки забрали квітникарів», - зауважив заступник мераЧлен виконкомузапитав, чи такі велосипеди можуть просто їздити по місту та продавати каву.В.о. начальника управління розвитку підприємництвавідповіла, що на розміщення такої тимчасової споруди потрібен дозвіл у будь-якому випадку.У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.