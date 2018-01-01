На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
Сьогодні, 12:23
На Волині чоловік отримав два роки умовно за те, що вкрав 1300 гривень зі скарбнички неповнолітнього.
Відповідний вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.
У квітні цього року, перебуваючи в чужій оселі, чоловік обікрав скарбничку, у яку неповнолітній хлопець складав свої збереження.
Так, вперше чоловік витягнув з «копілки» 300 гривень за допомогою пінцета.
Через декілька днів чоловік вирізав дно скарбнички і вкрав звідти ще триста гривень. А у інші дні – ще по 300 і 400 гривень. Тож загалом він вкрав у неповнолітнього 1300 гривень.
У суді крадій визнав свою винуватість та щиро розкаявся у вчиненому.
Суд же призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.
Щоправда, чоловіка звільнять від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.
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Відповідний вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.
У квітні цього року, перебуваючи в чужій оселі, чоловік обікрав скарбничку, у яку неповнолітній хлопець складав свої збереження.
Так, вперше чоловік витягнув з «копілки» 300 гривень за допомогою пінцета.
Через декілька днів чоловік вирізав дно скарбнички і вкрав звідти ще триста гривень. А у інші дні – ще по 300 і 400 гривень. Тож загалом він вкрав у неповнолітнього 1300 гривень.
У суді крадій визнав свою винуватість та щиро розкаявся у вчиненому.
Суд же призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.
Щоправда, чоловіка звільнять від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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