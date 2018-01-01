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На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»

На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
На Волині чоловік отримав два роки умовно за те, що вкрав 1300 гривень зі скарбнички неповнолітнього.

Відповідний вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

У квітні цього року, перебуваючи в чужій оселі, чоловік обікрав скарбничку, у яку неповнолітній хлопець складав свої збереження.

Так, вперше чоловік витягнув з «копілки» 300 гривень за допомогою пінцета.

Через декілька днів чоловік вирізав дно скарбнички і вкрав звідти ще триста гривень. А у інші дні – ще по 300 і 400 гривень. Тож загалом він вкрав у неповнолітнього 1300 гривень.

У суді крадій визнав свою винуватість та щиро розкаявся у вчиненому.

Суд же призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Щоправда, чоловіка звільнять від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.

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Теги: гроші, діти, кримінал, суд, крадіжка
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