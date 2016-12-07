Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Лучанин Віктор Філіпчук - колекціонер зі стажем.
Каже, почав цікавитися колекціонуванням ще коли йому було 11 років.
Саме тоді хлопець знайшов першу гільзу в себе на городі.
"З часом став збирати не тільки гільзи, а й марки, гроші і монети. Мені подобалось ходити з друзями з металошукачами і шукати щось цікаве. Одного разу мені усміхнулася удача, я знайшов меч. Зараз цей меч у музеї", - хвалиться Віктор.
У колекції лучанин більше 50-ти монет.
"Найстаріша монета у мене в колекції з 1600 року. Є ще дві монети з Царем Миколаєм "Кривавим" і з нацистською символікою - свастикою і орлом. Купюри в мене є з початку і кінця ХХ століття. Найдавніша з них - 1912 року. Марки в мене є різні, їх більше 110 штук, серед них є німецькі дойч марки за часів правління Гітлера з його профілем", - розповів хлопець.
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Каже, почав цікавитися колекціонуванням ще коли йому було 11 років.
Саме тоді хлопець знайшов першу гільзу в себе на городі.
"З часом став збирати не тільки гільзи, а й марки, гроші і монети. Мені подобалось ходити з друзями з металошукачами і шукати щось цікаве. Одного разу мені усміхнулася удача, я знайшов меч. Зараз цей меч у музеї", - хвалиться Віктор.
У колекції лучанин більше 50-ти монет.
"Найстаріша монета у мене в колекції з 1600 року. Є ще дві монети з Царем Миколаєм "Кривавим" і з нацистською символікою - свастикою і орлом. Купюри в мене є з початку і кінця ХХ століття. Найдавніша з них - 1912 року. Марки в мене є різні, їх більше 110 штук, серед них є німецькі дойч марки за часів правління Гітлера з його профілем", - розповів хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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