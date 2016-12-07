Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО

Лучанин- колекціонер зі стажем.Каже, почав цікавитися колекціонуванням ще коли йому було 11 років.Саме тоді хлопець знайшов першу гільзу в себе на городі."З часом став збирати не тільки гільзи, а й марки, гроші і монети. Мені подобалось ходити з друзями з металошукачами і шукати щось цікаве. Одного разу мені усміхнулася удача, я знайшов меч. Зараз цей меч у музеї", - хвалиться Віктор.У колекції лучанин більше 50-ти монет."Найстаріша монета у мене в колекції з 1600 року. Є ще дві монети з Царем Миколаєм "Кривавим" і з нацистською символікою - свастикою і орлом. Купюри в мене є з початку і кінця ХХ століття. Найдавніша з них - 1912 року. Марки в мене є різні, їх більше 110 штук, серед них є німецькі дойч марки за часів правління Гітлера з його профілем", - розповів хлопець.