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Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО

Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Лучанин Віктор Філіпчук - колекціонер зі стажем.

Каже, почав цікавитися колекціонуванням ще коли йому було 11 років.

Саме тоді хлопець знайшов першу гільзу в себе на городі.

"З часом став збирати не тільки гільзи, а й марки, гроші і монети. Мені подобалось ходити з друзями з металошукачами і шукати щось цікаве. Одного разу мені усміхнулася удача, я знайшов меч. Зараз цей меч у музеї", - хвалиться Віктор.

У колекції лучанин більше 50-ти монет.

"Найстаріша монета у мене в колекції з 1600 року. Є ще дві монети з Царем Миколаєм "Кривавим" і з нацистською символікою - свастикою і орлом. Купюри в мене є з початку і кінця ХХ століття. Найдавніша з них - 1912 року. Марки в мене є різні, їх більше 110 штук, серед них є німецькі дойч марки за часів правління Гітлера з його профілем", - розповів хлопець.

Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО

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Теги: Гроші, монети, колекція
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