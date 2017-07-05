«Світла може не бути довго», — енергетики про пожежу на підстанції у Луцьку
Сьогодні, 19:24
У Луцьку на Центральному ринку горить трансформаторна підстанція. Енергетики роблять невтішні прогнози щодо відновлення електропостачання.
Загорання трапилося у четвер, 19 липня, близько 18:20.
За словами технічого директора обленерго Володимира Перчука, ситуація дуже серйозна.
«Готуйтеся до того, що світла може не бути довго. Працюватимемо без перерви, поки не ліквідуємо аварію», - зауважив він.
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Загорання трапилося у четвер, 19 липня, близько 18:20.
За словами технічого директора обленерго Володимира Перчука, ситуація дуже серйозна.
«Готуйтеся до того, що світла може не бути довго. Працюватимемо без перерви, поки не ліквідуємо аварію», - зауважив він.
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Коментарі 2
Довго, хороше пояснення...Тільки цікаво, довго в якому сенсі, дві-три години чи добу?
це довго! Без варіантів...
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