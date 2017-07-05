«Світла може не бути довго», — енергетики про пожежу на підстанції у Луцьку





Загорання



За словами технічого директора обленерго Володимира Перчука, ситуація дуже серйозна.



«Готуйтеся до того, що світла може не бути довго. Працюватимемо без перерви, поки не ліквідуємо аварію», - зауважив він.

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