Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів
Сьогодні, 10:25
Ляльки української майстрині купують колекціонери зі всього світу.
Нове досягнення лялькарки з Луцька Іванки Морем - її вироби опинилися у каталозі українських брендів від організації Global Ukraine.
Ляльки української майстрині Іванки Морем придбали собі понад 20 колекціонерів у світі, навіть всесвітньо відомий музикант і актор Джаред Лето має свою лялькову копію.
Іванка вже майже 10 років виготовляє унікальні ляльки-портрети по фото і усміхнені іграшки.
Кожна лялька проста – народжується зі шматочків тканини, синтепону, дротиків і ниток.
У кожній роботі можна впізнати реальну людину. Їх особливість – позитивні і щасливі обличчя. Завдяки цьому Іванка і стала відомою.
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Нове досягнення лялькарки з Луцька Іванки Морем - її вироби опинилися у каталозі українських брендів від організації Global Ukraine.
Ляльки української майстрині Іванки Морем придбали собі понад 20 колекціонерів у світі, навіть всесвітньо відомий музикант і актор Джаред Лето має свою лялькову копію.
Іванка вже майже 10 років виготовляє унікальні ляльки-портрети по фото і усміхнені іграшки.
Кожна лялька проста – народжується зі шматочків тканини, синтепону, дротиків і ниток.
У кожній роботі можна впізнати реальну людину. Їх особливість – позитивні і щасливі обличчя. Завдяки цьому Іванка і стала відомою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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