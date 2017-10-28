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Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів

Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів
Ляльки української майстрині купують колекціонери зі всього світу.

Нове досягнення лялькарки з Луцька Іванки Морем - її вироби опинилися у каталозі українських брендів від організації Global Ukraine.

Ляльки української майстрині Іванки Морем придбали собі понад 20 колекціонерів у світі, навіть всесвітньо відомий музикант і актор Джаред Лето має свою лялькову копію.

Іванка вже майже 10 років виготовляє унікальні ляльки-портрети по фото і усміхнені іграшки.

Кожна лялька проста – народжується зі шматочків тканини, синтепону, дротиків і ниток.

У кожній роботі можна впізнати реальну людину. Їх особливість – позитивні і щасливі обличчя. Завдяки цьому Іванка і стала відомою.

Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів
Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів
Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів

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Теги: ляльки, Іванка Морем, творчість
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