Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів

Ляльки української майстрині купують колекціонери зі всього світу.Нове досягнення лялькарки з Луцька- її вироби опинилися у каталозі українських брендів від організації Global Ukraine.Ляльки української майстрині Іванки Морем придбали собі понад 20 колекціонерів у світі, навіть всесвітньо відомий музикант і актормає свою лялькову копію.Іванка вже майже 10 років виготовляє унікальні ляльки-портрети по фото і усміхнені іграшки.Кожна лялька проста – народжується зі шматочків тканини, синтепону, дротиків і ниток.У кожній роботі можна впізнати реальну людину. Їх особливість – позитивні і щасливі обличчя. Завдяки цьому Іванка і стала відомою.