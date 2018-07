Які ліки заборонили в Україні цього року. СПИСОК

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.Про це інформує 24 канал з посиланням на Держлікслужбу.Читайте також: В Україні заборонили ліки від високого тискуУ 2018 році в Україні заборонили такі препарати:– вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);– "Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);– таблетки "Вазар" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);– порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових "Валсартан" від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай);– порошок OPDIVO проти пухлин ("Bristol Myers Squibb", Німеччина);– розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша" від спазмів (АТ "Лекхім-Харків");– "Ванатекс", "Ванатекс Комбі" від тиску (Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.);– "Ізо-Мік", препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія "Мікрохім");– "Нейровітан", таблетки для лікування захворювань нервової системи ("Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Йорданія);– пластир "Диклобене" серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;– "Еувакс В", вакцину для профілактики гепатиту В, ("LG Life Sciences, Ltd.", Корея);– "Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна);– "Ауроксону", антиіботик для лікування інфекцій дихальних шляхів ("Ауробіндо Фарма Лтд", Індія);– "Амброксол", таблетки від кашлю ("Лекхім-Харків");– "Ентерожеміна", ліки від дисбактеріозу кишківнику ("Санофі С.п.A.", Італія);– "Гідроксипрогестерон капронат", розчин для ін'єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);– "Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анастезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна);– вакцина БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);– "Ламідерм" крем проти грибкових інфекцій шкіри ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);– "Кальцикер" для профілактики дефіциту кальцію ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);– "Еспікол Бебі" для лікування порушень з боку травного тракту ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);– "Долоксен", таблетки проти болю ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);– "Метформін", таблетки для зниження цукру в крові ("Індоко Ремедіс Лімітед");– "Приорікс", вакцина від кору ("Фідія Фармацеутіці С.П.А.", Італія);– "Неотрізол", препарат від гінекологічних інфекцій ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед");– "Лізоретик", препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);– льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія);– "Офлоксин 200", антибіотик для лікування інфекцій (компанія "Зентіва" з Чехії);– "Ентеросгель ЕкстраКапс", ліки від отруєння (ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм");– "Тіара Дуо", "Тіара Тріо", ліки від тиску (ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця");– "Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло" від гіпертензії (ТОВ "Фарма Старт");– "Хуміра", розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);– "Ультравіст 370", розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);– "Натрію Хлорид", розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна).Держлікслужба 19 липня заборонила також таблетки – "Тіара Дуо", "Тіара Тріо" українського виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". До цього списку увійшли також "Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло", які виготовляються ТОВ "Фарма Старт" в Україні. Вилучають ті серії, які містять порошок (субстанція) "Валсартан".Під постійну заборону потрапив розчин для ін’єкцій "Хуміра" серії 78303ХН05 виробництва Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина. Причиною цього рішення стали попередньо наповнені одноразові шприци розчином на території України, які були виготовлені для Туреччини.