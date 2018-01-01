Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі
Сьогодні, 22:51
Відомий український співак Роман Скорпіон поділився відеозаписом власного концерту у селі Світязь.
Відео можна переглянути на його сторінці у Facebook.
«Моя залежність!» - підписав його співак.
Нагадаємо, концерт Романа Скорпіона у Світязі відбувся 14 липня.
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Відео можна переглянути на його сторінці у Facebook.
«Моя залежність!» - підписав його співак.
Нагадаємо, концерт Романа Скорпіона у Світязі відбувся 14 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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