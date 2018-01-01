Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі

Роман Скорпіон поділився відеозаписом власного концерту у селі Світязь.



Відео можна переглянути на його сторінці у Facebook.



«Моя залежність!» - підписав його співак.



Нагадаємо, концерт Романа Скорпіона у Світязі відбувся 14 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український співакподілився відеозаписом власного концерту у селі Світязь.Відео можна переглянути на його сторінці у Facebook.«Моя залежність!» - підписав його співак.Нагадаємо, концерт Романа Скорпіона у Світязі відбувся 14 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію