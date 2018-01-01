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Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі

Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі
Відомий український співак Роман Скорпіон поділився відеозаписом власного концерту у селі Світязь.

Відео можна переглянути на його сторінці у Facebook.

«Моя залежність!» - підписав його співак.

Нагадаємо, концерт Романа Скорпіона у Світязі відбувся 14 липня.


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Теги: Роман Скорпіон, співак, Волинь, Світязь
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