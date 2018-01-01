У Луцьку безхатько вбив чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньРоst стало відомо із власних джерел.



Трагедія трапилася вчора, 21 липня, на проспекті Президента Грушевського. Чоловік без визначеного місця проживання встромив ножиці в груди іншому чоловіку. Від отриманої рани жертва померла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку безхатько ножицями вбив чоловіка.Про цестало відомо із власних джерел.Трагедія трапилася вчора, 21 липня, на проспекті Президента Грушевського. Чоловік без визначеного місця проживання встромив ножиці в груди іншому чоловіку. Від отриманої рани жертва померла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію