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У Луцьку безхатько вбив чоловіка

У Луцьку безхатько вбив чоловіка
У Луцьку безхатько ножицями вбив чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРоst стало відомо із власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 21 липня, на проспекті Президента Грушевського. Чоловік без визначеного місця проживання встромив ножиці в груди іншому чоловіку. Від отриманої рани жертва померла.


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Теги: вбивство, Луцьк
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