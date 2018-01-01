У Луцьку безхатько вбив чоловіка
Сьогодні, 10:14
У Луцьку безхатько ножицями вбив чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРоst стало відомо із власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 21 липня, на проспекті Президента Грушевського. Чоловік без визначеного місця проживання встромив ножиці в груди іншому чоловіку. Від отриманої рани жертва померла.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРоst стало відомо із власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 21 липня, на проспекті Президента Грушевського. Чоловік без визначеного місця проживання встромив ножиці в груди іншому чоловіку. Від отриманої рани жертва померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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