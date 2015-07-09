У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька





До речі, в поліцію звертаються жителі різних регіонів, які скаржаться, що платять за відпочинок на "фейкових" базах відпочинку, - пише



Мешканка Дніпра перерахувала 1600 гривень, забронювавши через популярний сайт житло в Бердянську.



Також житель Луцька переслав передоплату в розмірі 700 гривень. Обидва туриста дізналися про те, що вони заплатили за неіснуюче житло тільки тоді, коли прибули до Бердянська.



Поліція Бердянська веде розслідування.





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