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У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька

У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька
Шахраї видурили у лучанина гроші за неіснуюче житло в Бердянську.

До речі, в поліцію звертаються жителі різних регіонів, які скаржаться, що платять за відпочинок на "фейкових" базах відпочинку, - пише gazeta.zp.ua.

Мешканка Дніпра перерахувала 1600 гривень, забронювавши через популярний сайт житло в Бердянську.

Також житель Луцька переслав передоплату в розмірі 700 гривень. Обидва туриста дізналися про те, що вони заплатили за неіснуюче житло тільки тоді, коли прибули до Бердянська.

Поліція Бердянська веде розслідування.

У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька

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Теги: шахраї, гроші, кримінал
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