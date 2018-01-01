У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 09:31
У Луцьку перевірять, у якому стані перебувають маршрутки, які возять містян, та чи дотримуються водії правил дорожнього руху.
Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
На початку наради директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як розповіла, що лучани вже традиційно скаржилися на водіїв маршруток - що вони не дотримуються режиму руху, пропускають рейси, грублять та не дотримуються ПДР.
Тож наприкінці наради в.о. міського голови Григорій Пустовіт повернувся до цього питання. Пустовіт розповів, що за годину після страшної аварії на Житомирщині повертався тією дорогою до Луцька, тому на власні очі побачив, яку біду довелося пережити людям.
Сьогодні ж, мовляв, власник маршрутки пояснює, що дав її в оренду та посилається на інші невідомі причини.
«Раз сьогодні мають місце такі порушення треба розібратися й у нас, чи всі маршрутки відповідають вимогам», - сказав Пустовіт. Мовляв, треба перевірити, чи технічно справні маршрутки, чи відпочивають перед рейсом, знання ПДР тощо.
«Є багато нарікань, що роблять гонки, що проскакують на червоне світло», - додав Пустовіт.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів, що спільно із Укртрансбезпекою та поліцією проведуть перевірки. За словами посадовця, будуть перевіряти наявність щорічних технічних оглядів, які транспорт має проходити щопівроку, а також кваліфікацію водіїв.
«Це має бути щоденна робота», - додав посадовець.
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Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
На початку наради директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як розповіла, що лучани вже традиційно скаржилися на водіїв маршруток - що вони не дотримуються режиму руху, пропускають рейси, грублять та не дотримуються ПДР.
Тож наприкінці наради в.о. міського голови Григорій Пустовіт повернувся до цього питання. Пустовіт розповів, що за годину після страшної аварії на Житомирщині повертався тією дорогою до Луцька, тому на власні очі побачив, яку біду довелося пережити людям.
Сьогодні ж, мовляв, власник маршрутки пояснює, що дав її в оренду та посилається на інші невідомі причини.
«Раз сьогодні мають місце такі порушення треба розібратися й у нас, чи всі маршрутки відповідають вимогам», - сказав Пустовіт. Мовляв, треба перевірити, чи технічно справні маршрутки, чи відпочивають перед рейсом, знання ПДР тощо.
«Є багато нарікань, що роблять гонки, що проскакують на червоне світло», - додав Пустовіт.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів, що спільно із Укртрансбезпекою та поліцією проведуть перевірки. За словами посадовця, будуть перевіряти наявність щорічних технічних оглядів, які транспорт має проходити щопівроку, а також кваліфікацію водіїв.
«Це має бути щоденна робота», - додав посадовець.
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Коментарі 2
Невже це сталось???? Людиии ми дождаласььььь!!!!
1-ку добряче перевірте, як ввечері НА Дубнівську їде 3 маршрутки, а назад - ЖОДНОЇ, їде повз пасажирів в гараж! ТРИ зупинки до центральної вулиці міста, і після 21-00 вибратися неможливо! ТАМ ТЕЖ ЖИВУТЬ ЛЮДИ!
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