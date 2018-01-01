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Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО

Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Цьогорічне літо встигає тішити лучан як сонцем, так і рясними дощами. Така погода сприяє тому, що природа просто таки буяє зеленню та квітковими барвами.

Тож луцькі дворики, балкони та підвіконня заполонили різнокольорові троянди, чорнобривці, петунії, мальви, гортензії, а у зеленій траві досі видніються яскраві кульбаби та інші "дикі" квіти.

Рівно за місяць - осінь. Ця пора тішитиме лучан своїми барвами, а зараз варто поспішати, аби встигнути насолодитися пахучими і такими, що тішать око, літніми квітами. Тож журналісти підготували невеликий фоторепортаж, аби спробувати відобразити красу літнього різнобарв'я квітів у Луцьку.

Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
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Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО

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Теги: квіти, Луцьк, літо
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