У Шацьку може з’явитися пост патрульної поліції
Сьогодні, 15:47
У Шацькому районі хочуть облаштувати пост патрульної поліції.
Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук розповів, що у Шацькому районі мають намір розгорнути пост патрульної поліції. За його словами, такий крок особливо актуальний у літній сезон.
«Це дасть можливість не лише слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, а й додатково перевіряти маршрутки, які прямують до відпочинкових баз», - наголосив він.
Заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук зауважив, що Шацьк не підпадає під зону діяльності патрульної поліції, але торік туди направляли 4 екіпажі. Він пообіцяв попрацювати над питанням облаштування нового посту у курортній зоні Волині.
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Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук розповів, що у Шацькому районі мають намір розгорнути пост патрульної поліції. За його словами, такий крок особливо актуальний у літній сезон.
«Це дасть можливість не лише слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, а й додатково перевіряти маршрутки, які прямують до відпочинкових баз», - наголосив він.
Заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук зауважив, що Шацьк не підпадає під зону діяльності патрульної поліції, але торік туди направляли 4 екіпажі. Він пообіцяв попрацювати над питанням облаштування нового посту у курортній зоні Волині.
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