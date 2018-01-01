У Шацьку може з’явитися пост патрульної поліції

У Шацькому районі хочуть облаштувати пост патрульної поліції.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Заступник голови Волинської ОДАрозповів, що у Шацькому районі мають намір розгорнути пост патрульної поліції. За його словами, такий крок особливо актуальний у літній сезон.«Це дасть можливість не лише слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, а й додатково перевіряти маршрутки, які прямують до відпочинкових баз», - наголосив він.Заступник начальника управління патрульної поліціїзауважив, що Шацьк не підпадає під зону діяльності патрульної поліції, але торік туди направляли 4 екіпажі. Він пообіцяв попрацювати над питанням облаштування нового посту у курортній зоні Волині.