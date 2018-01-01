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Потяг Чернівці-Ковель збив на смерть чоловіка

Потяг Чернівці-Ковель збив на смерть чоловіка
У ніч проти 25 липня о 1:05 у селі Бортники на Львівщині потяг на смерть збив людину.

Інцидент спричинив затримку потяга на 30 хвилин, йдеться на сайті Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише ТСН.

Пасажирський поїзд №667 сполученням “Чернівці-Ковель” збив 50-річного чоловіка. Його особу поки встановлюють.

Обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, що 21 липня, поблизу села Іванівка, що на Волині, під колеса потяга потрапив чоловік. Зазначають, що поїзд їхав за маршрутом Червоноград-Ковель.

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Теги: потяг, смерть
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