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Дихати неможливо: у луцькому будинку регулярно прориває каналізацію

Дихати неможливо: у луцькому будинку регулярно прориває каналізацію
У четвертому під'їзді будинку, що на вулиці Домни Гордіюк, 47, у підвалі щомісяця прориває фекальну каналізацію.

Через це стоїть надзвичайний сморід, а ЖКП немає грошей на ремонт. Про це під час сесії Луцькради 25 липня повідомив депутат Андрій Козюра.

За його словами, у підїзді буквально кожного місяця прориває фекальну каналізацію, тому нечистоти заливають підвал.

«Там не те що дихати, там навіть стояти неможливо», - каже Козюра.

Також він повідомив, що ЖКП немає грошей на ремонт. Тому мешканці прохають про допомогу.

Депутат запропонував 18 тисяч 960 гривень зняти з капремонту доріг та спрямувати їх для заміни каналізаційної мережі у підвальному приміщенні. Колег підтримали цю пропозицію.

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Теги: каналізація, сморід
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