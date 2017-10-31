Дихати неможливо: у луцькому будинку регулярно прориває каналізацію

У четвертому під'їзді будинку, що на вулиці Домни Гордіюк, 47, у підвалі щомісяця прориває фекальну каналізацію.Через це стоїть надзвичайний сморід, а ЖКП немає грошей на ремонт. Про це під час сесії Луцькради 25 липня повідомив депутатЗа його словами, у підїзді буквально кожного місяця прориває фекальну каналізацію, тому нечистоти заливають підвал.«Там не те що дихати, там навіть стояти неможливо», - каже Козюра.Також він повідомив, що ЖКП немає грошей на ремонт. Тому мешканці прохають про допомогу.Депутат запропонував 18 тисяч 960 гривень зняти з капремонту доріг та спрямувати їх для заміни каналізаційної мережі у підвальному приміщенні. Колег підтримали цю пропозицію.