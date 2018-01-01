На кредити, «зиму» та каналізацію: у Луцьку «зняли» гроші з ремонту доріг
Сьогодні, 19:20
У Луцьку у рамках внесення змін до бюджету із капітального ремонту доріг «відщипнули» понад 2,6 млн грн.
Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Спочатку депутат Ігор Поліщук запропонував 1,5 млн грн зняти із капітального ремонту доріг та спрямувати ці гроші на зимове утримання доріг. Очільник департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що йдеться про кошти на посипні матеріали. Депутати підтримали цю пропозицію.
Опісля Поліщук запропонував зняти ще 1 мільйон гривень на відшкодування відсоткових ставок по кредитах для ОСББ.
Однак депутат Павло Данильчук зауважив, що напередодні розглядали пропозицію щодо виділення коштів для ОСББ у рамках іншої програми з підтримки об’єднань, так званої програми «70/30», однак цю пропозицію не підтримали. А зараз без проблем хочуть виділити мільйон на схожу програму. Тому депутат зауважив, що варто бути справедливим та виробити якийсь підхід, а не підтримувати вибірково.
«Змініть свою пропозицію, запропонуйте мільйон на одну програму, і мільйон на іншу. А там комісія хай визначає першочерговість», - звернувся Данильчук до Поліщука. Однак пропозиція не знайшла підтримки. Опісля ще 100 тис грн з капремонту «відщипнули» для КП «Луцькводоканалу» для дослідження роботи системи та створення інтерактивної карти. Також, нагадаємо, менше 20-ти тисяч грн спрямували на ремонт каналізації у будинку на вулиці Гордіюк.
Таким чином, із капремонту загалом наразі «забрали» понад 2, 6 млн грн.
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Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Спочатку депутат Ігор Поліщук запропонував 1,5 млн грн зняти із капітального ремонту доріг та спрямувати ці гроші на зимове утримання доріг. Очільник департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що йдеться про кошти на посипні матеріали. Депутати підтримали цю пропозицію.
Опісля Поліщук запропонував зняти ще 1 мільйон гривень на відшкодування відсоткових ставок по кредитах для ОСББ.
Однак депутат Павло Данильчук зауважив, що напередодні розглядали пропозицію щодо виділення коштів для ОСББ у рамках іншої програми з підтримки об’єднань, так званої програми «70/30», однак цю пропозицію не підтримали. А зараз без проблем хочуть виділити мільйон на схожу програму. Тому депутат зауважив, що варто бути справедливим та виробити якийсь підхід, а не підтримувати вибірково.
«Змініть свою пропозицію, запропонуйте мільйон на одну програму, і мільйон на іншу. А там комісія хай визначає першочерговість», - звернувся Данильчук до Поліщука. Однак пропозиція не знайшла підтримки. Опісля ще 100 тис грн з капремонту «відщипнули» для КП «Луцькводоканалу» для дослідження роботи системи та створення інтерактивної карти. Також, нагадаємо, менше 20-ти тисяч грн спрямували на ремонт каналізації у будинку на вулиці Гордіюк.
Таким чином, із капремонту загалом наразі «забрали» понад 2, 6 млн грн.
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