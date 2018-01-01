Луцьким рятувальникам підняли зарплату





Відповідне рішення ппприйняли пад час сесії Луцькади 25 липня.



Депутати прийняли зміни до програми організації рятування людей на водних об'єктах в літній період 2015-2019 років проголосували без обговорення.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що йдеться про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовий оклад рятувальників, які працюють на водних об'єктах в Луцьку, збільшили на 1000 гривень.Відповідне рішення ппприйняли пад час сесії Луцькади 25 липня.Депутати прийняли зміни до програми організації рятування людей на водних об'єктах в літній період 2015-2019 років проголосували без обговорення.Нагадаємо, раніше повідомляли, що йдеться про збільшення фонду програми, аби мати змогу підвищити зарплату рятувальникам на 1000 грн – до 5200 грн.

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