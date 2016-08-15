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У Луцьку зупинка «падає людям на голову»

У Луцьку зупинка «падає людям на голову»
Лучани просять відремонтувати зупинку «Цегельний завод» на вулиці Дубнівській, яка перебуває критичному стані.

Про це під час сесії Луцькради 25 липня повідомив депутат Олександр Кравченко.

Депутат розповів, що до нього неодноразово зверталися мешканці Дубнівської щодо капремонту вказаної зупинки.

«Вона розвалюється, її дах скоро впаде людям на голову», - зауважив Кравченко.

Тож він попросив колег підтримати запит, аби змінити стан аварійної зупинки. У підсумку, достатня кількість депутатів проголосувала «за».

Фото ілюстративне

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Теги: зупинка, ремонт
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