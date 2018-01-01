«Волинь» планує вийти до Прем’єр-ліги





Про це заявив головний тренер луцького клубу Андрій Тлумак, - повідомляє



Своїми думками про майбутнього суперника в другому попередньому раунді Кубку України поділився головний тренер луцької «Волині» Андрій Тлумак:



«Незважаючи на те, що «Таврія Сімферополь» виступає в другій лізі, про недооцінку суперника не може бути й мови. Тим більше, що в цій команді не бракує досвідчених виконавців, особливо не треба представляти й керманича — Сергія Шевченка, професійні якості якого мені добре відомі. Звичайно, ми обов’язково врахуємо бажання футболістів «Таврії Сімферополь» порадувати своїх уболівальників у поєдинку з командою, що посідає більш високе місце в табелі про ранги. Із власної практики пам’ятаю, яким мотивованим виходив на півфінальний кубковий матч із київським «Динамо», захищаючи ворота «Карпат», які тоді, у 2006 році, грали в першій лізі».



«Я не приховую, що у «Волині» амбітні плани. За підсумками поточного сезону ми хочемо повернутися до еліти, але задля цього не збираємося жертвувати виступом у розіграші Кубка. До того ж у нас довга лава запасних, і в усіх буде нагода проявити себе, хоча не виключено, що до закриття трансферного вікна ми підсилимося ще кількома кваліфікованими новачками», - відзначив тренер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками нинішнього чемпіонату луцька «Волинь» має намір повернутися до Прем’єр-ліги.Про це заявив головний тренер луцького клубу Андрій Тлумак, - повідомляє Футбум Своїми думками про майбутнього суперника в другому попередньому раунді Кубку України поділився головний тренер луцької «Волині»«Незважаючи на те, що «Таврія Сімферополь» виступає в другій лізі, про недооцінку суперника не може бути й мови. Тим більше, що в цій команді не бракує досвідчених виконавців, особливо не треба представляти й керманича —, професійні якості якого мені добре відомі. Звичайно, ми обов’язково врахуємо бажання футболістів «Таврії Сімферополь» порадувати своїх уболівальників у поєдинку з командою, що посідає більш високе місце в табелі про ранги. Із власної практики пам’ятаю, яким мотивованим виходив на півфінальний кубковий матч із київським «Динамо», захищаючи ворота «Карпат», які тоді, у 2006 році, грали в першій лізі».«Я не приховую, що у «Волині» амбітні плани. За підсумками поточного сезону ми хочемо повернутися до еліти, але задля цього не збираємося жертвувати виступом у розіграші Кубка. До того ж у нас довга лава запасних, і в усіх буде нагода проявити себе, хоча не виключено, що до закриття трансферного вікна ми підсилимося ще кількома кваліфікованими новачками», - відзначив тренер.

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