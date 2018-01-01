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Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО

Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського взяли участь у параді з нагоди звільнення Лисичанська на Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба військової частини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Військовий парад до Дня визволення Лисичанська від російсько-окупаційних загарбників. Колону парадних розрахунків очолювали військовослужбовці нашої 14 окремої механізованої бригади!» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові, серед яких 51 ОМБР (нині 14-та бригада), звільнили Лисичанськ від російських окупантів 24 липня 2014 року.


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Теги: 14 бригада, Волинь
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