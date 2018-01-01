Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба військової частини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Військовий парад до Дня визволення Лисичанська від російсько-окупаційних загарбників. Колону парадних розрахунків очолювали військовослужбовці нашої 14 окремої механізованої бригади!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, українські військові, серед яких 51 ОМБР (нині 14-та бригада), звільнили Лисичанськ від російських окупантів 24 липня 2014 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського взяли участь у параді з нагоди звільнення Лисичанська на Луганщині.Про це повідомляє прес-служба військової частини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Військовий парад до Дня визволення Лисичанська від російсько-окупаційних загарбників. Колону парадних розрахунків очолювали військовослужбовці нашої 14 окремої механізованої бригади!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, українські військові, серед яких 51 ОМБР (нині 14-та бригада), звільнили Лисичанськ від російських окупантів 24 липня 2014 року.

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