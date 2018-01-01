На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян





Про це повідомили у Федерації каное України.



Загалом до складу збірної України серед юніорів увійшли 21 спортсмен, зокрема четверо волинян.



Зокрема у дисциплінах із веслування на каное братимуть участь волиняни Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Павло Борсук.



Волинь також представлена у веслуванні на каное серед жінок. Честь області на чемпіонаті світу у Пловдиві в Боллгарї захищатиме Ілона Грабовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відразу чотири волинських спортсмени потрапили до складу збірної України, яка виступатиме на чемпіонаті світу з веслування серед молодів та юніорів.Про це повідомили у Федерації каное України.Загалом до складу збірної України серед юніорів увійшли 21 спортсмен, зокрема четверо волинян.Зокрема у дисциплінах із веслування на каное братимуть участь волинянитаВолинь також представлена у веслуванні на каное серед жінок. Честь області на чемпіонаті світу у Пловдиві в Боллгарї захищатиме

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію