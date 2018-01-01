На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян
Сьогодні, 22:23
Відразу чотири волинських спортсмени потрапили до складу збірної України, яка виступатиме на чемпіонаті світу з веслування серед молодів та юніорів.
Про це повідомили у Федерації каное України.
Загалом до складу збірної України серед юніорів увійшли 21 спортсмен, зокрема четверо волинян.
Зокрема у дисциплінах із веслування на каное братимуть участь волиняни Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Павло Борсук.
Волинь також представлена у веслуванні на каное серед жінок. Честь області на чемпіонаті світу у Пловдиві в Боллгарї захищатиме Ілона Грабовець.
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Про це повідомили у Федерації каное України.
Загалом до складу збірної України серед юніорів увійшли 21 спортсмен, зокрема четверо волинян.
Зокрема у дисциплінах із веслування на каное братимуть участь волиняни Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Павло Борсук.
Волинь також представлена у веслуванні на каное серед жінок. Честь області на чемпіонаті світу у Пловдиві в Боллгарї захищатиме Ілона Грабовець.
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