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На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян

На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян
Відразу чотири волинських спортсмени потрапили до складу збірної України, яка виступатиме на чемпіонаті світу з веслування серед молодів та юніорів.

Про це повідомили у Федерації каное України.

Загалом до складу збірної України серед юніорів увійшли 21 спортсмен, зокрема четверо волинян.

Зокрема у дисциплінах із веслування на каное братимуть участь волиняни Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Павло Борсук.

Волинь також представлена у веслуванні на каное серед жінок. Честь області на чемпіонаті світу у Пловдиві в Боллгарї захищатиме Ілона Грабовець.


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Теги: веслування, спорт, Волинь
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