На Волині виготовляють більшість українського кетчупу
Сьогодні, 17:37
На Волині виготовляють 60 % українського кетчупу.
Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.
При питомій вазі області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції в межах одного відсотка область утримує лідерство з виробництва малопотужних трансформаторів для побутової техніки – 87 % виготовлених в країні.
Не один рік поспіль частка Волині переважає у загальнодержавних обсягах з виробництва кетчупу і cоусів томатних, гірчиці готової, майонезу, соусів емульгованих (майже 60–20 %).
Окрім того, понад 30 % виробництва металевих меблів для офісів, 25,9 % – спідниць та спідниць-брюк, 18,2 % деревини із сосни, 16,5 % деревостружкових плит, 10,1 % шпону з деревини листяних порід загальнодержавного обсягу забезпечують підприємства області.
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Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.
При питомій вазі області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції в межах одного відсотка область утримує лідерство з виробництва малопотужних трансформаторів для побутової техніки – 87 % виготовлених в країні.
Не один рік поспіль частка Волині переважає у загальнодержавних обсягах з виробництва кетчупу і cоусів томатних, гірчиці готової, майонезу, соусів емульгованих (майже 60–20 %).
Окрім того, понад 30 % виробництва металевих меблів для офісів, 25,9 % – спідниць та спідниць-брюк, 18,2 % деревини із сосни, 16,5 % деревостружкових плит, 10,1 % шпону з деревини листяних порід загальнодержавного обсягу забезпечують підприємства області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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