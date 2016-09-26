На Волині виготовляють більшість українського кетчупу

На Волині виготовляють 60 % українського кетчупу.Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.При питомій вазі області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції в межах одного відсотка область утримує лідерство з виробництва малопотужних трансформаторів для побутової техніки – 87 % виготовлених в країні.Не один рік поспіль частка Волині переважає у загальнодержавних обсягах з виробництва кетчупу і cоусів томатних, гірчиці готової, майонезу, соусів емульгованих (майже 60–20 %).Окрім того, понад 30 % виробництва металевих меблів для офісів, 25,9 % – спідниць та спідниць-брюк, 18,2 % деревини із сосни, 16,5 % деревостружкових плит, 10,1 % шпону з деревини листяних порід загальнодержавного обсягу забезпечують підприємства області.