Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У Луцьку на вулиці Станіславського, поблизу кінцевої зупинки тролейбусів №1 та 2, трапилась аварія за участі буса Volkswagen і Mercedes.
Інцидент трапився сьогодні близько 17 години 27 липня, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
На місці пригоди працювала "швидка", яка надала допомогу постраждалому чоловікові.
Як повідомили свідки аварії, автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
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Інцидент трапився сьогодні близько 17 години 27 липня, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
На місці пригоди працювала "швидка", яка надала допомогу постраждалому чоловікові.
Як повідомили свідки аварії, автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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