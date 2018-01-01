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Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
У Луцьку на вулиці Станіславського, поблизу кінцевої зупинки тролейбусів №1 та 2, трапилась аварія за участі буса Volkswagen і Mercedes.

Інцидент трапився сьогодні близько 17 години 27 липня, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

На місці пригоди працювала "швидка", яка надала допомогу постраждалому чоловікові.

Як повідомили свідки аварії, автівки зазнали значних механічних пошкоджень.

Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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