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У луцького депутата народився син

У луцького депутата народився син
У родині депутата Луцької міської ради Богдана Богоноса – поповнення.

Про це обранець громади написав у соціальній мережі Facebook.

Богдан Богонос опублікував світлину із бірочкою із пологового будинку. Як ідеться на ній, народився хлопчик.

«Дякую, моя кохана», - написав Богонос.

У луцького депутата народився син




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Теги: народження, дитина
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