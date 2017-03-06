У луцького депутата народився син

Богдана Богоноса – поповнення.



Про це обранець громади написав у соціальній мережі Facebook.



Богдан Богонос опублікував світлину із бірочкою із пологового будинку. Як ідеться на ній, народився хлопчик.



«Дякую, моя кохана», - написав Богонос.











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