У луцького депутата народився син
Сьогодні, 21:59
У родині депутата Луцької міської ради Богдана Богоноса – поповнення.
Про це обранець громади написав у соціальній мережі Facebook.
Богдан Богонос опублікував світлину із бірочкою із пологового будинку. Як ідеться на ній, народився хлопчик.
«Дякую, моя кохана», - написав Богонос.
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Про це обранець громади написав у соціальній мережі Facebook.
Богдан Богонос опублікував світлину із бірочкою із пологового будинку. Як ідеться на ній, народився хлопчик.
«Дякую, моя кохана», - написав Богонос.
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